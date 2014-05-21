У Луцьку міліціонери вилучали наркотики, які самі ж продавали

Працівників підрозділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Луцького міськвідділу міліції підозрюють у систематичній фальсифікації доказів, які доводили вину осіб у скоєнні злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних і психотропних речовин.

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Як повідомили сьогодні, 21 травня, у прес-службі Волинської прокуратури, злочинну діяльність виявила та припинила прокуратури спільно з УСБУ у Волинській області.

Підозрювані окрім підробки доказів, незаконно зберігали та збували наркотичні засоби і психотропні речовини, в тому числі з метою їх подальшого вилучення.

Нині трьом працівникам міліції повідомили про підозру в перевищенні службових повноважень та зберіганні й збуті наркотичних засобів.

Нині вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Досудове розслідування встановило, що протиправні дії працівників СБНОН Луцького МВ УМВС України в області були системними, тому прокуратура просить громадян котрі потерпіли від неправомірних дій працівників міліції, чи яким відомі обставини вчинення цих або ж аналогічних злочинів, повідомити про них на умовах конфіденційності.