Жителі Слов'янська скаржаться на відсутність води, світла і анти-санітарію

У Слов'янську Донецької області жителі скаржаться на відсутність води, телефонного стаціонарного зв'язку та електрики.

Мешканці кажуть, що органи місцевого самоврядування не діють. При цьому, 13 липня відновив свою роботу перший продуктовий супермаркет на території міста. Відео Громадського телебачення Донеччини.

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