Терористи обстріляли з мінометів жителів Червоного партизана біля водовоза - прес-центр АТО

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.

За словами мешканців селища Червоний партизан, вже протягом місяця у них відсутнє централізоване водопостачання. По воду доводилося ходити кілька кілометрів до найближчого колодязя.

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"Тому водовозку тут чекають з нетерпінням. Тому чималі черги. Але ... В той час, коли біля водовозки збираються прості селяни, терористи відкривають мінометний вогонь з 2Б9 "Волошка". Результати таких обстрілів - це вбиті або поранені мирні люди, зруйновані будинки", - йдеться в повідомленні.