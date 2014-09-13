В Одесі сотні людей взяли участь в забігу «Вгору по Потьомкінських сходах»

Як передає кореспондент УНІАН, на Приморському бульварі, біля пам`ятника Дюку, зібралася велика кількість людей. В урочистому відкритті заходу, присвяченого Дню фізкультури та спорту, взяли участь мер Одеси Геннадій Труханов, чемпіони Олімпійських ігор Микола Авілов, Олена Соколовська і Юрій Білоног.

В забігу брали участь понад 400 осіб 8-ми вікових груп: від 10 років, 12 років, від 14-15 років; від 16-17 років, від 18-23 років, від 24-35 років, від 36-49 років, від 50 років і старші. Більша частина бігунів були дитячого та юнацького віку. Спортсмени 10-13 років пробігли менше половини дистанції – 86 сходинок, аналогічно - група пенсіонерок. В інших - початок забігу був біля підніжжя сходів, фініш – на останній сходинці.

Сходи долали окремими віковими групами, кожна з яких – до 20 осіб. Найменшою (3 особи) була група немолодих жінок.

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Більшість учасників виступили в спеціальній формі: зеленого, червоного, синього й жовтого кольорів. Уболівальники тримали прапори України, вітали легкоатлетів оплесками й підбадьорюючими вигуками.

Громадський порядок забезпечувала велика кількість міліціонерів, уздовж сходів (по краю) ланцюгом стояли курсанти морехідного училища. Поряд чергувала машина швидкої допомоги. Кілька людей під час забігу впали, але обійшлося без серйозних травм.

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Довідка УНІАН. Потьомкінські сходи - архітектурна споруда в стилі класицизму, що є пам`яткою архітектури першої половини XIX століття й однією з головних визначних пам`яток Одеси. Задумані як парадний вхід до міста з моря, сходи стали домінантою архітектурної зовнішності міста та її символом. Спускаються ритмічними уступами від Приморського бульвару до Приморської вулиці, за якою розташовано пасажирський термінал Одеського морського торгового порту. Потьомкінські сходи вважають одними з найзнаменитіших у світі.

Зараз сходи складаються з 10 маршів і 192 сходинок. Із двох боків вони обрамлені кам`яними парапетами 2-метрової товщини. Висота сходів - 27 м, довжина – 142 м.