Бойовики з погрозами вимагають від інтернет-провайдерів платити їм "податки" - Тимчук

Ватажки терористичної організації "ДНР" зобов'язали всіх інтернет-провайдерів, що працюють на підконтрольній бойовикам території, зареєструватися як ЗМІ і платити їм "податки".

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

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"Реєстрація проходить під загрозою фізичних покарань. Створюється "єдиний реєстр" українських сайтів, що підлягають блокуванню", - зазначає він.

Також в Стаханові в.о. мера Жевлаков на нараді керівників навчальних закладів в ультимативній формі вимагає надати заяви від всього педагогічного складу для прийому на роботу"у сферу освіти ЛНР". Згідно із заявою Жевлакова, всі, хто не підпише подібні заяви, будуть звільнені.