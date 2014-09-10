Українські військові істотно скоротили підконтрольну бойовикам територію - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що завдяки мужності українських військовослужбовців, сил Нацгвардії, прикордонників за червень-серпень вдалося суттєво скоротити територію, контрольовану бойовиками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив під час розширеного засідання уряду.

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“Завдяки мужності і звитязі українських військових, славних воїнів Збройних сил України, Національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ, Державної прикордонної служби за червень-серпень нам вдалося суттєво скоротити територію, контрольовану бойовиками”, - зазначив президент.

За його словами, героїчний наступ українських військових змусив ворога вдатися до прямого вторгнення на територію нашої держави, до застосування підрозділів регулярної армії Російської федерації.

Порошенко наголосив, що людське життя є найбільшої цінністю і завдання української влади зробити все можливе і неможливе для того, аби припинити кровопролиття, зупинити страждання людей.

Також Президент відзначає, що увесь світ готовий допомогти Україні, але воювати на її території ніхто не буде.

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"Я не маю жодного сумніву, що весь світ сьогодні продемонстрував бажання допомогти нам захистити себе", - сказав президент і додав, що ніхто за Україну воювати на нашій території не буде.

"Це наш хрест, це наш святий обов'язок", - наголосив Порошенко.

Водночас він зауважив, що влада має зробити усе можливе для того, щоб українські військові мали озброєння та умови для свого захисту й ефективних дій.