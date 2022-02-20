Бабусяфон, єПідтримка, довідки про несудимість та "прописка" онлайн: як розшириться держава в смартфоні

Держава в смартфоні. Кількість послуг, доступних онлайн, поступово збільшується. Проте не усіма ними можуть легко скористатися українці. І зовсім не тому, що користувачі – літні люди, яким лише зараз пообіцяли "Бабусяфони". У чому проблема, як її розв’язати та чи не стануть онлайн - користувачі жертвами офлайн-злочинців?

Кількість послуг, якими українці можуть скористатись через додаток "Дія" - постійно збільшується. Як розповів ТСН.Тижню міністр Мінцифри Михайло Федоров, держава віддає на "Дію" 300 мільйонів гривень. Команда – 25 осіб. І вони на території колишнього заводу "Арсенал" "запихають" у ваші телефони ваші паспорти, ковідні сертифікати, водійські посвідчення та інші штуки. Кажуть, що мета – зруйнувати офлайн бюрократію. Якщо "запхати" в один смартфон ЖЕКи, паспортні столи, сервісні центри, військкомати, поліклініки тощо, то не буде черг та корупції.

"Ми орієнтуємось, що за рік, за два, за чотири роки всі послуги будуть в смартфоні", - каже Федоров ТСН.Тижню.

Зараз через "Дію" можна згенерувати близько 20 документів з послугами

"Ковідні сертифікати. єПідтримка… Сертифікатів - більше ніж 10 мільйонів згенеровано в "Дії". Також єПідтрима – 8 мільйонів, всього за два місяці… Сплата податків – дуже популярна послуга", - розповідає міністр.

Ще більше - а це близько 70 документів та послуг - пропонує сайт "Дії". Тут вже потрібен комп’ютер. Але щоб всім й кожному полегшити життя, хочуть поступово все "запихати" у телефон. По суті, нові корисні опції могли б з'являтися у застосунку кожен місяць, а не раз в півроку, чи рік. Та є біда.

Як розповідає ТСН.Тижню Михайло Федоров, не скрізь є "культура прийняття швидких рішень". Так, по-дипломатичному, міністр натякає на вперту бюрократію та "допотопну" роботу окремих установ з оцифровування даних громадян. Там в архівах - тонни документів, які треба пальчиками передрукувати у комп'ютерний варіант.

Щоб було зрозуміліше: перш ніж та чи інша послуга або документ потрапляють у застосунок "Дія", потрібні погодження від різних міністерств та нардепів. А це вже політика. Інколи - бізнес. Скажімо, для чого утримувати Центри надання адміністративних послуг по всій країні, якщо їхні функції виконуватиме один ваш смартфон? А чи хочуть всі ті люди, що там працюють, бути звільненими? Ну, і, нарешті, "Дія" сама нічого не зберігає, вона просто замість вас ходить по реєстрах різних відомств і їй теж поки часто відмовляють.

Щоб перевірити, як це працює на ділі, ТСН.Тиждень спробував через "Дію" отримати довідку про відсутність судимості, яку гучно презентували на поточному тижні.

"Це - одна з найбільш доступних послуг. Щороку їх замовляють понад 500 тисяч. Довідка потрібна для оформлення на роботу, оформлення візи, здійснення усиновлення, поновлення документів. Це – великий крок вперед", - заявив міністр МВС України Денис Монастирський.

Справді, замовити довідку - це кілька кліків. Але очікувати на результат - 30 днів! Айтішники пояснюють, що від них запит пішов миттєво, а от далі документи опрацьовуватиме не поліцейський комп’ютер, а реальна людина зі звичайними паперовими бланками.

Інколи це можна помітити несподіваним вивертом системи, наприклад, проханням написати свої дані… виключно російською мовою.

"Це тому, що реєстр створювався ще в радянські часи. І до 2015 року ця база частково велася російською мовою. І зараз, щоб перевірити в цій базі інформацію, потрібно ще і російською мовою ввести прізвище, - пояснює ТСН.Тижню Михайло Федоров. - Тут був вибір. Або мільйон українців будуть офлайн ходити і отримувати послугу, або онлайн не дуже зручним шляхом. Або будуть робити в кілька кліків через "Дію".

У свої 75 Людмила Леонідівна дасть фору молодим юзерам смартфонів. Розповідає ТСН.Тижню, що телефон їй подарувала онучка. І що ще один смартфон може подарувати їй вже держава, звичайно, чула.

"Усі громадяни України, старше 60 років, отримають безкоштовний якісний сучасний смартфон", - заявив нещодавно президент України Володимир Зеленський.

"Але у мене є телефон. А якщо є, навіщо другий? Потрібно видати тим, у кого їх немає", - ділиться своїми роздумами з ТСН.Тижнем Людмила Леонідівна.

Проте заяву на отримання нового смартфона, за словами доньки, вони все ж напишуть.

А поки ТСН.Тиждень разом з цією родиною спробував отримати "прописку".

"Це дійсно наймасовіша і забюрократизована послуга", - зізнається міністр МВС Денис Монастирський, але божиться - тепер буде все по-іншому.

Адже цього тижня "Дія" запустила послугу зі зміни місця проживання – просто вдома, на дивані. Урядовці переконують, що – це справжня цифрова революція.

"Відсьогодні можна це зробити без жодного візиту до ЦНАПів чи військкоматів", - каже Монастирський.

Але чи справді все так елементарно?

"Ми давно хотіли змінити місце реєстрації, щоб воно було фактичне. Тому що мама живе тут, а прописана там, де жила раніше, в нашій спільній квартирі", - розповідає ТСН.Тижню донька Людмили Леонідівни Тата.

Експериментуємо разом з ними. Заходимо в додаток "Дія", натискаємо усі потрібні кнопки, вводимо усі необхідні дані, але… "сталася помилка, спробуйте ще".

"Ми навіть ще не ввели адресу майбутньої реєстрації. Ми тільки залогінилися, по суті", - жаліється Тата.

І робимо все по новій. Але це все одно нагадує квест. І хоч у технологіях 75-річна Людмила Леонідівна "просунута", без доньчиної допомоги, схоже, систему не перемогти.

Проте, навіть зробивши усе правильно, начебто здобувши перемогу та навіть оплативши адміністративний збір, виявилось, що це – не кінець.

"Пише, що в обробці реєстратора. "Ви отримаєте сповіщення, як тільки заяву опрацює реєстратора", - каже Тата.

Хоча міністр внутрішніх справ божився, що "рішення про реєстрацію місця проживання також буде автоматичним, без розгляду реєстраторами, без витрачання часу".

Насправді урядовці і всі, хто дотичний до роботи над "Дією" визнають, що усіляких доопрацювань і роботи над помилками ще багато. І над вже доступними послугами, і над майбутніми.

Щось подібне - стосовно анонсованої президентом роздачі смартфонів для пенсіонерів. Тут відомо, що мало, що відомо. Профільний міністр каже, що всі деталі пояснять у квітні: "У квітні почнеться можливість записатися, щоб сповістити державу, що хочете отримати смартфон".

З поки більш-менш зрозумілого: Претендувати на смартфон зможуть повністю вакциновані громадяни 60+. Смартфон матиме фронтальну камеру. Модуль NFC для безконтактної оплати. До усього - буде пільговий швидкісний інтернет.

По суті, для геть усіх розумна мобілка стане одним суцільним банком, поліклінікою, ЖЕКом та гаманцем. Де в одні штучці - всі ваші персональні дані. Тому... Це доволі небезпечно. Адже, що робити, якщо всі ваші дані разом з телефоном поцупив злодій? І чи реально боятися, що він візьме з вашими даними кредит на новий телефон?

"Він нічого не зможе зробити з вашою "Дією". Ризику взагалі немає. "Дія" - не база даних. Вона не зберігає інформацію. Неможливо хакнути "Дію", - переконує міністр Мінцифри Михайло Федоров.

Як і неможливо все ще до кінця "хакнути" бюрократичну систему

"Дія все виконала на відмінно. Вона за мене сходила до ЦНАПу, подала заяву, зробила усі копії всіх папірців. Все супер. Але... Тип реєстраційної дії не відповідає поточному статусу реєстрації особи", - розповідає ТСН.Тижню донька Людмили Леонідівни Тата про спробу автоматично перереєструвати маму за місцем проживання.

І, на жаль, далі таких "але" - багато. Перше - відповідь від реєстратора у застосунок "Дія" надійшла через тиждень. Друге - це відповідь з відмовою. Третє - аби зрозуміти, що це означає людською мовою, героїням ТСН.Тижня довелося уже по-старому - довго і нудно телефонувати до живих паспортисток.

"Я згадала своє радянське дитинство і першу прописку в паспортному столі", - розповідає Тата й додає, що тепер намагатиметься разом з мамою сходити до ЦНАПу ніжками.

На жаль, ходити й стояти у чергах довелося вже три рази. Але доведеться іще раз, бо знайшли помилку. Чиновники пояснили, що "Дія" теж неправильно поки формулює заяву і саме тому на запит прописки через неї приходить відмова.

Звичайно, недоопрацювання в "Дії" колись виправлять, але визнають, що запакувати рештки паперової бюрократії під одну кнопку смартфона непросто. Потрібен час, терпіння і, звісно, бажання решти чиновників та нардепів... Бо "комусь" та "чому" все ще вигідно, щоб замість кількох електронних файлів у смартфоні чи комп'ютері були черги й тонни ксерокопій.

Андрій Орляк, Валентин Шилко, Олександр Ребенчук