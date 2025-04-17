За його словами, освячувати великодні кошики - це українська традиція, а не обов'язок.

Нагальної потреби в освяченні великоднього кошика немає - це радше українська традиція, заявив митрополит Переяславський і Вишневський Олександр Драбинко в інтерв'ю "РБК-Україна".

"На Великдень ми приносимо до храму на освячення частинки тих страв, які потім будуть на святковому столі: паску, сир, яйця, ковбасу. Але нагальної потреби освячувати великодній кошик нема. Це українська традиція, у багатьох православних країнах її не дотримуються", - пояснив Олександр Драбинко.

Митрополит пригадав, що у його дитинстві родина не могла піти до храму, тому дідусь читав "Отче наш" і окроплював святковий стіл свяченою йорданською водою. Потім сім'я сідала до великоднього столу.

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Драбинко нагадав, до завершення Великодньої служби та освячення пасок триває Великий піст, тож куштувати паску чи будь-що зі святкового кошика до того часу не можна.

"Розговіння (споживання їжі в перший день після посту - УНІАН) відбувається саме у святу неділю, коли ми починаємо споживати продукти, від яких утримувалися у дні Великого Посту", - наголосив Драбинко.

Великдень в Уркаїні - традиції

Великдень в Україні - одне з найважливіших християнських свят, яке символізує воскресіння Ісуса Христа та перемогу життя над смертю. Святкують його навесні, у неділю після першого повного місяця після весняного рівнодення.

Головні традиції:

Великодня служба - нічне богослужіння з хресною ходою.

Освячення паски та страв - віряни несуть до церкви великодній кошик із паскою, яйцями, м’ясом.

Писанки - розписані яйця як символ відродження.

Христосання - вітання "Христос Воскрес!" - "Воістину Воскрес!"

Це час родинного єднання, надії та духовного очищення.

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