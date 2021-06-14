"Чорна каса". Скільки мільйонів доларів хабарів збирає українська митниця

Кадри купи доларів у авто митника з Ягодина Михайла Бурдейного нещодавно вразили всю країну. Шалені 700 тисяч "зелених" із папірцями, "кому" вони призначалися. Але насправді це – малесенька краплина в морі корупції на українській митниці.

Після затримання автомобіля волинського митника Бурдейного, ЗМІ зазначали, що він віз лише місячну «чорну касу» лише однієї митниці – Волинської. Та й каса це була не вся, а лише її частина. Та, яка «їхала» в Київ керівництву, за «дах».

«Це не могло відбуватися, якщо це не так зване кришування з боку керівництва митниці, з боку інших правоохоронних органів, на які покладені обов’язки слідкувати за цією ситуацією», - розповів «Грошам» економічний експерт Ілля Несходовський.

«Хочу звернути увагу, що це сума, яка йде безпосередньо нагору. Частина залишається внизу, тобто десь приблизно півтора-два мільйони доларів - загальна сума хабарів, яка береться в місяць з кожної митниці», - додає він.

Тож якщо 700 тисяч доларів – лише частина, то скільки ж Волинь збирає всього? За даними джерел «Грошей» в правоохоронних органах, приблизно півтора мільйони чорного кешу щомісячно на схемах дають маленькі Миколаївська та Херсонська, а також Чернівецька митниці. Ще менше – до мільйони – в кращі місяці можна нашкребти з Дніпропетровської та Харківської митниць, і то разом.

«Скоріш за все, можна оцінювати, що це такий платіж середній від кожної митниці. Від деяких є більше, тому що є митниці із більшим товаропотоком», - говорить Ілля Несходовський.

Волинська митниця саме така, одна з найприбутковіших. Дає навіть більше, ніж рахує експерт. За даними інсайдерів «Грошей», приблизно, чотири мільйони!

«Схема, яка побудована на Волинській митниці, перш за все – всім відома схема розмитнення автомобілів. Потік потриманих машин – 80% - в країну заходить саме звідти. І далі з кожного авто йде збір такої каси за заниження митної вартості», - розповідає «Грошам» генерал-майор податкової міліції, економічний експерт Юрій Атаманюк.

За його словами, крім цього, Волинська митниця – один з коридорів заходу в Україну європейських товарів, які теж розмитнюються по нижчих цінах.

Приблизно стільки ж – чотири мільйони «зелених» на місяць – може генерувати конкуруюча з Волинською Поліська митниця. Там теж працює прибуткова схема розмитнення європейських авто.

«Митники вказують пошкодження. Наприклад, зламана коробка передач, зламаний мотор. Автомобіль завозиться, як несправний. Є ще схеми, коли новий автомобіль завозиться як бувший у використанні. Там маса схем», - розповідав «Грошам» керівник рівненської громадської організації АвтоЄвроСила Руслан Левчик.

За його словами, за це митники з кожної автівки беруть від 50 до 200 євро.

Ще в районі чотирьох мільйонів доларів дає митниця на Закарпатті, на яку для «наведення ладу» (чи то пак - переділу потоків) відряджений скандальний нардеп з Києва Микола Тищенко.

До речі, йому не дали «покермувати» на митниці у столиці. А Київ може приносити, за різними оцінками, ще більше – десь сім мільйонів доларів на місяць. І, цікаво, що керівники ДМСУ все це насправді добре знають.

«Всі ризикові митні справи видно. Всього в схемі по всій митниці України таких справ близько 500. І митниця чудово знає і чудово бачить будь-яку сумнівну декларацію», - розповідає «Грошам» Юрій Атаманюк.

Стільки ж як Київ «заробляє» для корупціонерів всіх рангів Львів – Галицька митниця. До речі, саме звідти найсвіжіша історія. У неділю 13 червня ДБР ставить до стінки всю митну зміну на пункту пропуску «Шегині». Річ у тім, що підлеглі її очільника пана Колобродова брали гроші за «нестворення штучних перешкод в оформленні посилок», повідомляють у ДБР. На посту слідчі вилучили 10 тисяч «зелених» – копійки з щомісячних семи мільйонів. На чому їх отримують? Цигарки, янтар, пропуск фур «у чорну»: за кожну, за даними «Грошей», беруть 35 тисяч доларів хабаря.

Але й сім львівських мільйонів на місяць – ще не рекорд. Найприбутковіший регіон – це Одесса. Морські ворота країни. Це - до 15 тисяч контейнерів в місяць, плюс 150 фур з турецьким крамом, плюс європейський товар, плюс цигарки та безліч іншого… У підсумку джерела «Грошей» з різних спецслужб сходяться на цифрі у 10 мільйонів доларів. І це - кожного місяця.

Суми, Чернігів, Полтаву, Запоріжжя та ще кілька митниць «Гроші» окремо не відзначали. Там, у порівнянні з лідерами, «водяться» копійки.

«Потоки контрабанди продовжують іти через український кордон. Можливо, на окремих митницях виникли певні проблеми, скажімо так, з приводу «переміщення». Проте в цілому може бути так, що вони зайняли очікувальну позицію до того як, наприклад, окремі митники зможуть повернутися на свої посади і зможуть керувати даними питаннями», - вважає Ілля Несходовський.

А тепер рахуємо місячну митну касу країни і виходить 40 мільйонів доларів! Множимо на 12 місяців – майже півмільярда доларів, або 13 мільярдів гривень! Саме скільки кешу може збиратися з регіональних митниць. А потім ця сума розходиться хабарями по всіх структурах, по всіх ланках, і доходить, в тому числі, в «центр», який до того ж і сам може «промишляти» на більших, всеукраїнських темах великого бізнесу.

«Коли працює така стійка схема, вона не може працювати без вертикального керівництва центрального апарату митниці. Без Міністерства фінансів, яке чудово бачить втрати бюджету, втрати кожної декларації і кожної угоди, кожної машини.

І природно, без силових структур. Адже якщо хтось думає, що про це не знає СБУ, або МВС, або підрозділ податкової поліції… Звичайно все це знають. Всі не просто так закривають на це очі», - каже «Грошам» Юрій Атаманюк.

Найгірше, що ця «сліпота» завдає державі – бюджету, кожному з нас – шалених збитків. 13 мільярдів гривень – це ж тільки хабарі корупціонерам, які за ці гроші дозволяють контрабандистам не доплачувати податки і збори в казну. Тут суми ще більші.

«Ми проводили дослідження з приводу того, скільки втрачає державний бюджет від того, що не сплачуються митні платежі. Сума коливається від приблизно 50 до 80 мільярдів гривень. Тобто приблизно 3 мільярда доларів», - каже «Грошам» Ілля Несходовський.

І тепер зрозуміло, що гучно затриманий ДБР волинський митник Михайло Бурдейний – це не більш ніж пішак, дрібний касир, яких в митній системі, напевно, десятки. Працює команда.

«Система майже не змінилася, і це фіксують правоохоронні органи, й аналітичні структури. Контрабанди не стало менше… Так, частина митників відсунута від справ. Але там ще є інші, які підхоплять цей «прапор» і продовжують цю саму роботу», - каже «Грошам» політолог Руслан Бортник.

«Ще три роки тому назад був розроблений комплексний план реформи митниці. Реформа передбачала декілька напрямів, які дозволяли суттєво зменшити проблеми. Але ці зміни були відмінені. Тобто це однозначно ознака того, що люди в керівництві митниці, в керівництві держави задіяні в цих потоках і отримують від цього певну частку», - переконаний Ілля Несходовський.

І те, що наразі відбувається на різних пунктах пропуску української митниці, лише підтверджує ці слова.

Повний сюжет про те, де саме скандальні митники збирають найбільше хабарів, скільки лишають собі, а скільки віддають «нагору», дивіться сьогодні в новому випуску програми «Гроші» о 19:25, на телеканалі 2+2.

Єва Ніколашвілі

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