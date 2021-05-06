Законопроектом передбачається наявність електронного реєстру як єдиного джерела інформації про місце проживання особи.

15 народних депутатів пропонують законопроект, що передбачає запровадити реєстрацію місця проживання в електронній формі.

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, законопроектом "Про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні" (реєстраційний № 5463) пропонується запровадити декларування та реєстрацію місця проживання в електронній формі.

Ним передбачається, що місце проживання декларується: у житлі, яке перебуває у приватній власності; житлі, призначеному для короткострокового проживання, зокрема, гуртожитках, військових частинах, спеціалізованій соціальній установі, стаціонарній соціально-медичній установі. Також місце проживання може реєструватися у житлі комунальної власності, що підлягає приватизації, та у службовому житлі.

Законопроектом, зокрема, визначається можливість отримати послуги в електронній формі, перелік усіх необхідних документів та відомостей, необхідних для декларування/реєстрації місця проживання, заборона вимагати для декларування або реєстрації місця проживання подання особою інших, ніж передбачених цим законопроектом, документів.

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Законопроектом пропонується закріпити право власника (власників) житла скасовувати задеклароване/зареєстроване місце проживання третіх осіб у житлі, що йому належить за підстав, зазначених у законі без рішення суду.

Передбачається, що електронний реєстр буде єдиним джерелом інформації про місце проживання особи.

Так, відповідно до законопроекту, реєстри територіальних громад функціонуватимуть виключно в електронній формі та обмінюватимуться інформацією між собою та з державними реєстрами в автоматичному режимі. При цьому для забезпечення роботи зазначених реєстрів органи місцевого самоврядування мають право створити або використовувати вже створені власні інформаційно-телекомунікаційні системи чи безоплатно використовувати засоби відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби.

Законопроектом виключається можливість дублювання реєстрації у різних реєстрах територіальних громад; органи будуть обмінюватися інформацію про місце проживання без залучення особи; інформація про місце проживання відповідатиме дійсності на момент її запиту.

Законопроектом також передбачено, що змінити місце проживання можна буде, відвідавши орган реєстрації або центр надання адміністративних послуг, а також замовивши таку послугу онлайн через Єдиний державний веб-портал електронних послуг.

У пояснювальній записці до законопроекту сказано, що адміністративна послуга з реєстрації місця проживання є однією з найпопулярніших серед усього переліку послуг, але на сьогодні ця процедура є складною - для реєстрації місця проживання необхідно зібрати 3-5 документів та погоджень і прибути з ними до органу реєстрації чи ЦНАПу. При цьому зазначається, що хоча закон України "Про адміністративні послуги" передбачає право громадян на отримання адміністративних послуг в електронній формі, але ця процедура не врегульована в законодавстві.

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Крім того, зазначається, що на сьогодні, оскільки підставою реєстрації є не фактичне проживання у житлі, а лише наявність права на проживання у ньому, громадяни реєструються не там, де вони фактично проживають, а там, де можуть документально підтвердити право на проживання.

Також зауважується, що зв'язок реєстрації місця проживання з правом проживання у житлі також створює умови для маніпулювання майновими та житловими правами.

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Автор: Надя Пришляк