Зазначається, що минулоріч на розгляді в судах перебувало 1877 проваджень щодо домашнього насильства, у 2019 таких було 626.

У 2020 році в Україні за домашнє насильство засудили 921 особу, у 2019-му – 225.

Читайте такожДитячий омбудсмен звернувся до поліції через "роман" восьмирічної українки та блогераПро це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Державну судову адміністрацію.

При цьому зазначається, що у 2020 році на розгляді в судах перебувало 1877 проваджень щодо домашнього насильства, у 2019 таких було 626.

У відомстві додали, що за підсумками 2020 року нерозглянутих проваджень за фактом домашнього насильства залишилося 683.

У 2020 році в Україні зафіксували 211 362 звернення щодо насильства в сім’ї.

До секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової від початку року і до 3 березня надійшло 22 звернення громадян та 34 повідомлення про порушення прав щодо захисту від домашнього насильства.

За даними Міністерства соціальної політики України, протягом 2020 року в Україні спостерігалося зростання кількості звернень щодо домашнього насильства на 66 відсотків. Зокрема, ситуація загострилася через пандемію, вважають у відомстві.

Серед усіх звернень про домашнє насильство – найбільше від жінок - 86 відсотків, чоловіки – 12 відсотків і два відсотки – від дітей.

В Нацсоцслужбі повідомили, що станом на 1 січня 2021 року у 18 областях та Києві діє 33 притулки для жертв домашнього насильства.

У Київміськадміністрації анонсують створення нового центру для жінок, які постраждали від домашнього насильства.

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Автор: Леся Лещенко