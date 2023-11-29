Вони мають однакові симптоми.

В організмі дружини голови української розвідки Кирила Буданова виявили важкі метали, зокрема, миш'як. Про це заявив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Валерій Кондратюк у коментарі Радіо Свобода.

За його словами, також постраждали декілька високопосадовців Головного управління розвідки, вони мають однакові симптоми. Найбільш ймовірною версією Кондратюк вважає отруєння, однак він не знає, яким чином ці метали могли потрапити в організм.

"Російські спецслужби ніколи не зупинялися у своїх спробах знищити Кирила Буданова, а також безпосередньо співробітників ГУР. І, за моєю власною оцінкою, те, що ми сьогодні бачимо - це особиста помста Путіна за ті приниження, які він особисто отримав унаслідок дій ГУР під керівництвом Буданова", - сказав він.

Що відомо про отруєння дружини Буданова:

Вчора стало відомо, що Маріанна стала жертвою отруєння. За даними ЗМІ, мова йде про важкі метали, які не використовуються в побуті та воєнній справі. Також отруїли кількох працівників розвідки.

За даними УНІАН, Буданова проходить лікування в Україні. Згодом представник розвідки Андрій Юсов підтвердив інформацію ЗМІ. Він каже, що курс лікування дружини Буданова майже завершено.

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