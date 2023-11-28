Йдеться про отруєння важкими металами.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов офіційно підтвердив отруєння дружини очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова важкими металами. Про це він підтвердив УНІАН.

За його словами, її курс лікування вже закінчується, наступні кілька тижнів вона буде на спостереженні, пише Суспільне.

Також він підтвердив інформацію про те, що ще кілька працівників ГУР мають отруєння. Деталі він не повідомив на даний час.

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Отруєння дружини Буданова - деталі

28 листопада ЗМІ повідомили, що Маріанна Буданова пережила отруєння. Джерела УНІАН повідомили, що дружина очільника ГУР лікується в одному з українських медзакладів.

Пізніше журналісти дізналися, що разом з Будановою отруєння отримали ще кількох співробітників Головного управління розвідки. Зазначалося, що до отруєння Буданова скаржилася на погане самопочуття, і вже після аналізів було виявлено проблему.

УНІАН зібрав найважливіші факти з біографії Буданової. Зокрема, за відомостями руху "Чесно", вона народилася у селищі Ставище Київської області 3 серпня 1993 року й отримала освіту психолога, волонтерила, намагалася займатися політикою - у 2020 році балотувалася у депутати Київської міськради 9-го скликання, пізніше була радницею мера Києва з питань запобігання корупції.

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