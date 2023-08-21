Воно було заповнено у 1955-1958 роках.

Українські військовослужбовці показали, як зараз виглядає колишнє Каховське водосховище.

Відео оприлюднив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у своєму Telegram-каналі. "Горностаївка, Каховський район. Вид на колишнє водосховище", - зазначив він.

Селище міського типу Горностаївка знаходиться на лівому березі Дніпра, зараз воно перебуває під російською окупацією.

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Росія підірвала Каховську ГЕС: що відомо

Нагадаємо, в ніч на 6 червня стало відомо про підрив Каховської гідроелектростанції, яка перебувала під контролем окупаційних військ.

В частині населених пунктів огосили евакуацію. Тим часом російські загарбники не тільки не евакуювали мешканців окупованих територій, а й обстрілювали Херсон під час порятунку людей.

У Міністерстві аграрної політики та продовольства України прогнозували, що через цей підрив поля на півдні України можуть перетворитися на пустелі.

Вчора у мережі з'явилося нове відео, на якому можна побачити масштаби руйнувань на гідроелектростанції. У Міністерстві внутрішніх справ сказали, що Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню.

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