Після сходження води водосховище перестало існувати.

Колишнє Каховське водосховище після обміління поросло травою і тепер нагадує поле.

Відповідне відео опублікував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі, вказавши, що це екоцид. Він нагадав, що в українській "Формулі миру" є пункт "Екологічна безпека", згідно з яким необхідно негайно захистити природу.

"Пункт 8 Формули миру Володимира Зеленського "Екологічна безпека" - це шлях до відповідальності за екоцид та унеможливлення повторення таких злочинів у світі в майбутньому", - додав Єрмак.

Підрив Каховської ГЕС: що відомо

Нагадаємо, у ніч на 6 червня російські загарбники підірвали греблю Каховської гідроелектростанції, спричинивши затоплення домогосподарств та смерті, а також завдавши Україні збитків щонайменше на два млрд доларів.

Нещодавно у мережі з'явилося відео, де жителі Нікополя облаштовують городи на дні обмілілого водосховища.

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