Коронавірусний Великдень. Як українці в різних містах паски святили

Попри заяви МОЗ, що Україна подолала чергову хвилю коронавірусу, дуже багато регіонів зустрічали Великдень в небезпечних карантинних зонах. Чи відрізнялася поведінка вірян у "жовтому" Львові від "червоного" Харкова, а також чи дотримувались українці обмежень в Одесі чи Києві?

Коронавірус не заважає українцям святкувати Великдень. Львів зустрічає свято в «жовтій» карантинній зоні – причепурився писанками, які висять на деревах, наче сережки. Від самого ранку у неділю церковні дзвони закликали людей до храму святити великодні кошики. ТСН.Тиждень побував в одній з церков - віряни намагаються зберігати дистанцію, стоять на подвір’ї і далеко один від одного. Гуртуються лише родинами. Маски одягають десь 50 на 50.

Також ТСН.Тиждень побував у Шевченківському гаю. Це місце, де зазвичай після церкви львів’яни збираються сім’ями. До пандемії щороку тут водили традиційні гаївки. Але нині вони під забороною. Можна лише гуляти, територія велетенська. Дехто навіть узяв з собою великодній кошик і смакує паску і ковбаску просто на галявині.

Львівські кав’ярні також відчинили свої двері, а містяни та гості з радістю смакують запашну каву і гуляють сім’ями. Втім людей - значно менше, ніж торік.

До речі, після Великодня у 2020 році кількість інфікованих зросла удвічі. Та місцеві сподіваюся, що цього разу буде не так. Більшість намагається дотримуватись карантинних правил.

Одесити цьогоріч випробували Великдень новим форматом. Аби не скупчуватися у церквах, вірян попросили приходити з великодніми кошиками на площі, до магазинів та в інші, визначені напередодні місця просто неба. З собою просили брати маски, але навіть тим, хто їх не взяв, засоби захисту роздавали священники. Щоправда, одеситів більше засмучують ціни на продукти у кошику, ніж таке нетрадиційне освячення.

«Яйця дуже дорогі. Масло дуже дороге. Паски я в цьому році не пекла», - розповідає ТСН.Тижню одна з вірянок.

Одещина нещодавно вийшла з «червоної» карантинної зони і нині балансує на межі повернення до неї. Тому вірян, які все ж хотіли прийти до церкви, попереджали, аби обирали для візиту різний час.

«Ми розтягуємо освячення в часі. Вийшли декілька священників під храм, щоб не було скупчення людей, щоб нікого не наражати на небезпеку і водночас не обмежувати у святкуванні», - розповідає ТСН.Тижню секретар Одеської єпархії ПЦУ Теодор Оробець.

Після освячення пасок одесити традиційно попрямували до моря. Вже зранку на узбережжі був аншлаг. А поки місцеві смажили м'ясо біля моря, гості заполонили історичний центр. У натовпі людей в масках - одиниці. На жаль, торішній досвід святкування Дня міста показує, що гості їдуть з міста, а одесити починають масово хворіти.

Харків цього року вже відзначився цікавим «освяченням» - відео з ним вже стало вірусним. На ньому священник приїхав до вірян з півторагодинним запізненням та ще й забув усі необхідні атрибути. Але швидко вигадав, як розв’язати проблему: набрав води у відро та хлюпнув у натовп. Так і освятив великодню випічку.

Що ж до харківських вірян, ТСН.Тиждень ще вночі побував у Благовіщенському соборі в середмісті. Там не надто переймалися карантинними обмеженнями - у храмі було повно людей і ніякої безпечної дистанції, маски одягали одиниці, священники проводили службу без жодного захисту.

Священники пояснили це так: «При вході у нас об’ява… Ми ж не можемо нікого насильно змусити. Ми нікого не пускаємо в храм без маски. У нас розмітка. Всі дотримуються дистанції…».

Віряни розповідають ТСН.Тижню, що трішки страшно, що інші містяни, які прийшли освячувати паски, не дотримуються санітарних вимог. Але, мовляв, що ж поробиш. Свято.

Нагадаємо, Харківщина зустрічає Великдень у «червоній» зоні. Але, попри це, міська влада не вдавалась до жорстких обмежень. Навпаки - весь громадський транспорт сьогодні курсує цілодобово. Ресторани можуть годувати гостей на літніх майданчиках. Багато містян вирішили відпочити за містом. Тож на виїздах із Харкова утворились великі затори…

Що очікувати від скупчень людей? Скоріш за все - зростання рівня захворюваності. Бо, приміром, саме так було, коли Харків помпезно відсвяткував День міста. І саме після цього у вже покійного мера Кернеса діагностували COVID-19. Кількість шпиталізацій виросла і після гуляння Масниці.

Наразі у харківських лікарнях ВЖЕ критично не вистачає стаціонарного кисню. А саме він життєво необхідний для тяжких пацієнтів з ковідом.

Столиця вийшла з «червоної» карантинної зони під великодній передзвін і з димком від шашликів. Народ пішов у церкви та в ліс. Під час ранкового рейду ТСН.Тиждень побачив, що проголошеної панотцями дистанції люди не дотримувалися, у храмах скупчення були досить великі. Причому як на вечірній службі вночі, так і вже на ранковій. Освячення кошиків відбувалося хвилями, і віряни стояли ледь не пліч-о-пліч один біля одного.

«Те, що ми так щільненько стоїмо, - не страшно?», - запитав ТСН.Тиждень у «сусідів».

«Але ми стали і до нас приєдналися», - відповідає жінка.

Маскового режиму люди дотримуватися намагалися, але не у всіх церквах. Зокрема, у Лаврі вночі у масках був чи не кожен десятий з вірян, яких було дуже рясно у Трапезному храмі. До речі, благодатний вогонь з Єрусалима прибув кількома ходками: чартером пізно ввечері і звичайним пасажирським рейсом зранку.

ТСН.Тиждень зустрів вогонь у Михайлівському Золотоверхому соборі. «Православна церква України не замовляла чартерних рейсів і віряни рейсовим літаком сьогодні нам його доставлять», - зауважив священник ПЦУ Михайло Омелян.

Загалом Київ на Великдень виглядав спокійним, малолюдним, у торговельних і розважальних центрах людей було мало. Кажуть, вчора були аврали у великих супермаркетах на околицях біля виїздів зі столиці. Сьогодні там черги розсмокталися. Але чи розсмокталась загроза нової хвилі зараження COVID-19, дізнаємося через два тижні.

Костянтин Грубич, Марічка Кужик, Сергій Осадчук, Юлія Семененко

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