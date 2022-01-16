Космічні ціни. Чому все дорожчає і коли це зупиниться

Щонайменше раз на тиждень українці ходять на закупи. У кошик може потрапити різне, але продуктова база незмінна – овочі, картопля, макарони, молоко, хліб, олія, м’ясо, яйця. У більшості приблизно те саме. Але за один і той самий набір харчів українці щоразу платять різні гроші – за рік ціни суттєво підскочили.

Рекордсмен з подорожчання – соняшникова олія. Ціна на неї зросла майже удвічі. Батон - на 20 відсотків, як і макаронні вироби. Яйця – на 23. Молоко зростало не так стрімко – на 11,5 процентів. А от цукор – на третину. Гречана крупа подорожчала на 28 відсотків. А от свинина усього на 7. Яловичина на чверть, а куряче філе на третину (28 процентів).

Зросли ціни й на овочі борщового набору, окрім картоплі – вона чомусь подешевшала на 14 відсотків. А найбільше в ціні впали яблука – на мінус 32 відсотки.

Утім, такий реактивний ріст цін - ще далеко не завершився. І це лякає не тільки споживачів, а й владу.

"Дорожчати буде все, - запевняє ТСН.Тиждень економіст Олег Пендзин. - Від дій уряду буде залежати, воно буде дорожчати сильно чи воно буде дорожчати помірковано".

Собівартість, тобто кількість грошей, які треба витратити на виробництво будь-яких продуктів, прямо залежать від витрат на головні складові- електрику, газ, упаковку, сировину та доставку. Вони шокують нині увесь світ. А тут ще й Сполучені Штати увімкнули друкарський верстат і випустили кілька трильйонів доларів. Це спричинило небувалу за кілька десятиліть для Штатів інфляцію - 6,5 відсотків. І вона, звісно, впливає на решту економік. Зокрема нашу. Все, кажуть, через пандемію. На межі закриття працюють купа українських підприємств. Утім, досвід виживання в українського бізнесу - чималенький.

"На сьогодні ми працюємо, і якщо нічого додаткового негативного не вплине на нашу роботу, будемо далі працювати", - розповів ТСН.Тижню гендиректор маслозаводу Сергій Косяченко.

Традиційно підійшли до проблеми і в уряді. Аби пригальмувати ціни, ввели регулювання націнки на продукти в магазинах не більше, ніж на 10 відсотків. У списку, щоправда небагато – лише 11 найменувань.

"Регулювання, як правило, ні до чого доброго не призводить", - каже ТСН.Тижню Сергій Косяченко.

Адже виробник все одно виставить свою ціну, і вона не дешева, зважаючи на вартість газу та сировини. Тож керівник підприємства не виключає, що деякі продукти можуть зникнути з полиць магазинів.

"Для торговельної мережі може бути не вигідно продавати той чи інший товар, тому що вони так само мають свої затрати на утримання магазинів, персоналу", - пояснює Сергій Косяченко.

Ще один крок уряду – надати виробникам продовольства доступ до дешевшого газу через аукціон. Приватні видобувні компанії мають продавати 20% свого газу без націнки. Але коли він запрацює і яка буде вартість ресурсу – поки що ніхто не знає. Паралельно із цим влада готує для малозабезпечених верств населення… продуктові картки. Українці такою новиною спантеличені. "Ціни ростуть, але оці картки… Я вважаю, що просто потрібно дати людям нормальну якусь зарплату, пенсію…", "Я дитині колись по талонах брала колготки, і все тоді спрацьовувало. Як зараз буде працювати, кому це допоможе – не знаю…" - такі відповіді ТСН.Тижню довелося почути не раз.

Читайте такожВ Україні введуть продуктові талони: хто і коли отримає

Однак радник президента з економічних питань Олег Устенко запевняє ТСН.Тиждень, що ніякого стосунку до архаїчного поняття, яке ще добре пам’ятають в Україні – талони на продукти. Каже, що це має бути на зразок комунальних субсидій.

"Це кошти, які відраховуються на рахунки громадян і далі використовуються лише на придбання харчів", - пояснює він.

Така допомога десятиліттями діє у Сполучених Штатах. Продуктові картки або чеки, за якими фактично роздають харчі бідним американцям, обходиться бюджету США у 80 мільярдів доларів на рік.

"За ті гроші закупляються в американських фермерів по фіксованих цінах (достатньо високих) продукти їхньої переробки. І, по суті, бюджет таким чином дотує, тобто гарантує викуп врожаю для американського фермера", - розповідає ТСН.Тижню Олег Пендзин.

І, що цікаво, державі така схема вигідна. Потім ці національні продукти можна знайти на полицях супермаркетів, де малозабезпечені за спеціальні талони можуть ці продукти взяти. І одночасно повернути податками гроші в бюджет.

"Це є гарантія, що люди ті картки витратять саме на продовольство, це гарантія, що місцевий фермер продасть свій врожай, і це гарантія соціальної стабільності та спокою", - каже Олег Пендзин.

Який механізм виплат буде у нас – ще не визначилися. Та фахівці вже приблизно підрахували, у скільки це обійдеться. За словами Пендзина, це буде приблизно 50-70 мільярдів гривень: "Хлопці, звідки гроші?". А бюджет і так з "діркою" у 188 мільярдів гривень.

У президента кажуть: поліпшуватимуть інвестиційний клімат і полегшуватимуть ведення бізнесу. А коли саме запровадять продуктові пільги – точної дати немає, усе залежить від економічної ситуації. За різними оцінками, ціни зростатимуть від 2-3 відсотків на місяць до 15-20-ти.

Наразі українці буквально проїдають половину свого заробітку і будуть робити це надалі. Адже продукти – це 46% усіх витрат. Інфляційний тиск триватиме ще, як мінімум, до осені. А такий ціновий ураган відбувається раз на 20 років, кажуть експерти. Та головне пам’ятати – після кожного урагану визирає сонце.

Ірина Коваленко, Валентина Доброта, Іван Павлович, Олександр Аліфанов