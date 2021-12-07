Єдиним продуктом борщової групи, який за рік подешевшав, виявилась картопля.

Середня ціна інгредієнтів "борщового набору" у 2021-му зросла у 2,6 рази у порівнянні з груднем 2020 року. Експерти пояснюють таке суттєве подорожчання нестабільною ситуацією на агроринку.

Про це пише EastFruit.

Зараз оптові ціни на моркву вищі за минулорічні удвічі, ціни на цибулю – у 2,5 рази, ціни на білокачанну капусту й буряк столовий – утричі.

Єдиним продуктом борщової групи, який за рік подешевшав, виявилась картопля. Середні оптові ціни на неї наразі на третину нижчі, ніж рік тому.

Читайте такожУкраїнцям пояснили, як супермаркети роздувають ціни на хлібОднією з ключових причин такого зростання цін на "борщовий набір", за словами аналітиків, виявилось скорочення площ посівів через несприятливі погодні умови.

Водночас площі під картоплю, навпаки, фермери останні кілька років розширювали.

Інший фактор, який негативно вплинув на інвестиції у вирощування овочів борщового набору, полягає у погіршенні прибутковості вирощування цих культур на тлі вибухового зростання цін на зернові й олійні культури. "Це дозволило останнім наблизитися до прибутковості вирощування з гектара до овочів борщового набору", – пише видання.

При цьому, як зауважив економіст Андрій Ярмак, рівень ризиків у вирощуванні зернових набагато нижчий, ніж у вирощуванні цибулі, буряка, моркви чи капусти.

Також на вирощування овочів негативно вплинуло відкриття ринку землі. Ярмак стверджує, що відтепер аграрії буквально вимушені скуповувати землю, скеровуючи у це вільні ресурси, які інакше могли б бути інвестовані у сільськогосподарське виробництво.

Інфляція в Україні

Нагадаємо, ціни на олію та цукор в Україні за рік підвищилися на 80,3% і 70,1% відповідно.

Споживча інфляція в Україні в червні в річному вираженні становила 9,5%, залишившись на рівні травневого показника.

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Автор: Віолетта Орлова