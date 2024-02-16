Він каже, що знає, хто стоїть за цим.

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що знає, хто стоїть за отруєнням його дружини, про яке стало відомо наприкінці листопада.

В інтерв'ю французькому виданню Liberation він розповів, що Маріанна Буданова вже почувається краще. Водночас розвідник зазначив, що в його організмі отрути не було. "Але я пережив багато замахів і, напевно, переживу ще багато", - додав він.

"Думаю, що найближчим часом ви побачите відповідні дії на російській території, і всі це зрозуміють", - додав Буданов.

Що відомо про отруєння дружини Буданова:

Як повідомляв УНІАН, минулої осені стало відомо, що дружину головного розвідника отруїли важкими металами, які зазвичай не використовують у побуті та воєнній справі.

Екс-голова української Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк заявляв, що в організмі дружини Буданова знайшли миш'як. Крім того, симтоми отруєння помітили у декількох високопосадовців Головного управління розвідки Міноборони.

Дані про отруєння інших співробітників ГУР підтвердив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. На той час курс лікування Маріанни Буданової вже закінчувався, вона мала перебувати під спостереженням медиків.

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