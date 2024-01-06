В уряді Німеччини розуміють прагнення українського уряду призвати українських чоловіків за кордоном, але не можуть зробити цього примусово.

Німеччина продовжує підтримувати Україну в обороні, це відповідає інтересам політики безпеки країни. Але федеральний уряд не може змусити українських чоловіків, які перебувають в Німеччині, повернутись додому, щоб стати на захист країни. Про це заявив міністр юстиції в німецькому уряді Марко Бушман в інтерв’ю Welt.

"Я розумію прагнення українського уряду призвати українських чоловіків за кордоном на військову службу. Виклик законний. Але ми не зможемо змусити нікого в Німеччині служити за кордоном", – заявив чиновник.

Також він прокоментував можливість відновлення обов’язкової військової служби для німців, зазначивши скептичне ставлення щодо цього питання.

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"З конституційної точки зору існує проблема рівності. Зараз ніхто не припускає, що всі придатні до військової служби чоловіки в цьому році будуть призвані. У Міноборони, мабуть, думають про модифікований призов… Я також проти обов’язкової військової служби з іншої причини: якби ми її відновили і призвали сотні тисяч молодих людей заради справедливості, то ми б усунули їх з ринку праці. Дефіцит робочої сили вже є гальмівним фактором економіки", – додав він.

Також німецький урядовець наголосив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну фінансово. Заздалегідь призупинити "боргове гальмо" неможливо, але якщо ситуація зміниться, то доведеться ухвалювати нові рішення. Варто зазначити, що "боргове гальмо" використовує уряд Німеччини, воно обмежує структурний дефіцит бюджету.

В листопаді Welt повідомляла, що у Німеччині офіційно проживає близько 190 тисяч українців призовного віку. З початку повномасштабного вторгнення в країну ЄС приїхали майже 222 тис українських чоловіків віком від 18 до 60 років.

Повернення чоловіків

Раніше УНІАН писав, що Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що всі чоловіки, які проживають в Німеччині і придатні до військової служби, повинні поповнити ряди української армії. Тих, хто не послухається, чекають санкції.

Тоді в німецькому уряді вже зазначали, що уряд Німеччині не буде примушувати українців, повертатись, щоб проходити військову службу.

Офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армії США в Європі Бен Ходжес прокоментував питання мобілізації в Україні. Він зазначив, що багато чоловіків призовного віку гуляють у Європі.

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