За словами заступника голови профільного комітету ВР Єгора Чернєва, війна йде, і "ворог не збирається зупинятися".

При розробці проекту закону про мобілізацію розглядаєтся питання залучення до армії українських чоловіків, які перебувають за кордоном. Про це в ефірі 1+1 розповів заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

Водночас, за його словами, щодо цієї категорії українців "більше питань поки що, ніж відповідей".

При цьому нардеп зазначив, що мобілізація в Україні потрібна, оскільки "війна йде, і ворог наш не збирається зупинятися".

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"На жаль, нам потрібно поповнювати наші війська. Але поповнювати не на будь-яких умовах. Бо поповнення війська - це десь втрата економіки. ... Наша задача - щоб це був збалансований законопроект, не репресивний. Так, там мають бути десь репресивні заходи, але більше мотиваційних заходів, які будуть мотивувати людей і які не будуть впливати знову ж таки на економіку", - сказав Чернєв.

Закон про мобілізацію - останні новини

4 січня комітет Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав розгляд нового законопроекту про мобілізацію. За словами голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, обговорення документу разом із командуванням ЗСУ та представниками Міноборони буде тривати декілька днів.

Раніше УНІАН повідомляв, що Кабмін вніс до Ради законопроєкт про мобілізацію. Документ передбачає низку змін - зокрема, зниження мобілізаційного віку та відповідальність за неявку до військкомату.

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