Проста будівельна афера. Як "божі люди" Мунтяна оббирають українців

Щоб придбати омріяні квадратні метри українці щільніше затягують паски, а то й взагалі влізають у борги. Але, навіть купуючи квартири у житлових комплексах, які виглядають стабільними (адже в перших чергах вже живуть люди), все одно немає гарантій від "кидка".

Тетяна живе у Донецьку і відеозвернення, яке опинилось у програми «Гроші» - великий ризик для неї. Жінка наважилася його записати лише тому, що прагне справедливості. Вона дуже хотіла жити у Києві і тут навчати сина в нормальній українській школі. Вклала гроші у будівництво і…

«Ми досі живемо в Донецьку. Хоча збирались переїхати ще у 2018 році. Змушені жити тут в умовах місцевих обмежень – комендантської години, неможливості бачитись з рідними та близькими…», - розповідає вона.

Тетяна каже, що на квартиру в ЖК «Петрівський квартал» у столиці збирали «всім світом» - за допомогою рідних, близьких накопичили необхідну для першого внеску суму, адже розраховували, що маленький син жінки піде в перший клас вже в Свято-Петрівському. Однак не судилося. Попри те, що Тетяна вже повністю розрахувалась з забудовником за квартиру, вже четвертий рік чує лише незрозумілі пояснення.

«Ми отримували якісь графіки, якісь вічні зустрічі… Але по факту будівництво стоїть. Ми не просили допомоги у держави. Ми змогли самі. Але на нашому шляху стала компанія «Новобуд»», - розповіла вона «Грошам».

Спочатку у такі свідчення не віриш. Адже «Новобуд» - компанія, яка побудувала один з найбільших житлових комплексів в Україні – Петрівський квартал.

«Петрівський квартал вважається взагалі одним з найбільших в Україні кварталів. Була у нього історія прекрасна. Всі квартири здавались, будувались. Це дуже великий був комплекс. В мене не було ніяких сумнівів, що ці будинки добудуються», - розповідає «Грошам» ще одна інвесторка ЖК «Петрівський квартал» Ганна Нілогова.

Чотири роки тому вона теж віддала за квартиру 28 тисяч доларів. А результат – бетонна комірка в недобудові на п’ятому поверсі. До речі, поруч квартира і Тетяни з Донецька.

Долі цих людей сховали за кварталами, в яких живуть щасливі мешканці, що отримали житло. Їм пощастило більше.

«Я півжиття збирала гроші на житло, на перший внесок. Мені допомагали всі родичі… Коли я купувала квартиру, я ще працювала. А зараз вже на пенсії. І досі змушена винаймати житло», - майже плаче, розповідаючи свою історію «Грошам» інвесторка ЖК «Петрівський квартал» Зоя Єгорова.

Чому ж найуспішніший будівельний проект почав приносити людям сльози та нещастя? Щоб це зрозуміти, варто ближче познайомитись з засновниками ТОВ «Новобуд». Володимир Городилов та Олександр Микуленко. Обидва - вихідці з Дніпра. І обидва, можна так сказати, «божі люди» - добрі знайомі відомого пастора Володимира Мунтяна.

Пан Городилов навчає, як стати мільйонером. І запрошує на події, «біблейські коледжі», які організовує скандальний пастор Мунтян. Під одним з таких відео відвертий підпис: «…Городилова можна назвати бізнесменом від Бога, тому що він не йде повз біблійських принципів щодо того, що говорить. Він робить пожертв на рік – понад мільйон доларів».

Це й не дивно, якщо знати, яким чином українці інвестують в його будівельні проекти. Так, інвестор ЖК «Петрівський квартал» пан Віген розповів «Грошам», як оплачував свою квартиру: «… повністю готівкою, в доларовому еквіваленті. Але в договорах прописані зовсім інші суми. В гривні. В два рази менше».

Можливо, саме Мунтяну готівкою і йшли гроші від продажу нових квартир у «Петрівському кварталі», замість того, аби на них будували житло тим, хто за нього заплатив?

В якийсь момент засновники «Новбуду» вирішили, що їм треба розширювати бізнес. І, окрім «Петрівського кварталу» започаткували ще два ЖК – «Нові Теремки» і «Нові Жуляни». Але й там інвесторам не солодко.

«Приблизно 250 квартир у другій черзі «Нових Теремків». З нас зібрали близько 8,5-9 мільйонів доларів», - розповідає «Грошам» інвестор другої черги ЖК «Нові Теремки» Євген Скороход.

Він чекає квартиру вже п’ятий рік. Але тут є ще третя, четверта, п’ята та шоста черги! Наприклад, четверта має здаватися в експлуатацію в поточному році. Але в ній навіть стін немає.

«І це при тому, що люди сюди інвестували кошти у розмірі 100%», - розповідає пан Євген і додає, що п’ята та шоста черга теж продаються, хоча будинки там – на рівні котлованів.

Схоже, Городилов, як і його друг Мунтян, не розрахував сили і почав обіцяти більше, ніж може зробити.А потім – просто замилювати очі новим довірливим покупцям та імітувати бурхливу діяльність.

«Вони спеціально поставили вікна у кутові квартири. Але далі ставити вікна й не планують. Люди приходять, інвесторів заводять з того боку, де вікна є, і їм розповідають, мовляв, дивіться, будівництво йде, вже вікна встановлюють», - розповідає «Грошам» інвесторка ЖК «Петрівський квартал» Зоя Єгорова.

Її слова підтверджує й охоронець на будівництві. На питання, чи будується тут щось останній рік, він каже: «Взагалі, щось робиться. Але не видно, щоб щось будували. Одна людина щось робить в малярній люльці».

Ба більше, інвесторів, яких такі темпи будівництва не влаштовують, шантажують. За словами одного з таких покупців житла, йому телефонували юристи «Новобуду» та радили нікуди не скаржитись. Мовляв, «це може загальмувати будівництво і від цього інвесторам буде гірше».

«Гроші» спробували зателефонувати на телефон «Новбуду», вказаний на його сайті. Однак «на жаль, відсутній зв’язок з вашим абонентом». Тоді - просто поїхали в офіс компанії разом з тими, хто вже втомився чекати обіцяної квартири. Але діалогу не склалося. За словами юриста компанії «Новобуд» Володимира Добрянського, з інвесторами проводились зустрічі та «обговорювались всі аспекти будівництва».

Однак самі вкладники кажуть, що це – абсолютна брехня. «Компанія взяла гроші і повинна виконати свої зобов’язання. Ми зустрічаємось, вони нам обіцяють, але нічого не відбувається», - кажуть обмануті інвестори.

Тож панові Городілову, схоже, замість того, аби навчати українців, як стати мільйонерами, варто віддати людям те, за що вони вже давно заплатили. Можливо, якщо перестати копати нові котловани, та будувати напоказ, то можна буде закінчити те, за що вже зібрали гроші. Адже поки що виглядає, що компанія «Новобуд» краде в людей їхній час та здоров’я. А красти – це гріх.

Повний сюжет про те, як обмануті інвестори намагаються відстояти свої оплачені квадратні метри та чому їхні гроші, найімовірніше, допомагають підтримувати мільйонні забаганки скандального пастора Мунтяна, дивіться сьогодні в новому випуску програми «Гроші» о 19:25, на телеканалі 2+2.

Олександр Іваніцький

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