До ради увійдуть малі підприємці з кожного регіону, представники уряду та Офісу президента.

Президент України Володимир Зеленський створює координаційну раду, метою якої є напрацювання законодавчих змін щодо комплексного вирішення проблем мікробізнесу.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

До цього дорадчого органу при президентові України увійдуть представники мікробізнесу з кожного регіону, представники спілок та об'єднань підприємців малого та середнього бізнесу, незалежні експерти, представники уряду та Офісу президента України.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак очолить координаційну раду й особисто модеруватиме діалог із представниками підприємців. За його словами, в результаті повинні бути напрацьовані компромісні законодавчі зміни щодо податкового навантаження, адміністрування збору податків, зокрема деталі використання РРО.

На його переконання, Зеленський усвідомлює соціальну функцію системи спрощеного оподаткування та важливість мікро- та малого бізнесу для соціальної й політичної стабільності в Україні.

Перше засідання Координаційної ради у форматі відеоконференції заплановано на 18 грудня.

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Протести ФОПів: що відбувається

15 грудня у центрі Києва на Майдані Незалежності розпочалася акція протесту представників руху «SaveФОП», які вимагали скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу та прийняти законопроекти № 3853-1(2), № 3993, що спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності.

Правоохоронці знесли намети ФОПів на Майдані, відбулася сутичка з застосуванням сльозогінного газу і світлошумових гранат. За даними прес-служби поліції Києва, під час акції у центрі Києва постраждали майже 40 правоохоронців.

16 грудня акція підприємців на Майдані продовжилась. Вони заявили про намір проводити її у мирний спосіб.

Водночас поліція не дозволяє заносити на територію Майдану Незалежності харчові продукти та пінопласт.

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Автор: Олег Давигора