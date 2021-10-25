Депутат запевняє, що він купляє на Бессарабському ринку яловичину по 50-70 гривень за кілограм.

Заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Микола Тищенко потрапив у новий скандал. Політик заявив, що він не бачить зростання цін в Україні, бо сам він купляє гречку за 12 гривень, а сало - за 50.

Відео з розповіддю Тищенка з'явилося на YouTube-каналі EnTV, після цього воно стало "вірусним".

Так, у політика спитали про ціни на продукти та поцікавилися, де він купляє собі їжу. Виявилося, Тищенко дуже любить Бессарабський ринок у Києві. Туди він ходить за салом, яке нібито коштує від 50 гривень за кілограм. Звідки нардеп взяв такі ціни та де саме політик знаходить настільки дешеве сало - він не повідомив.

На цьому фантастична розповідь Тищенка не закінчилася. Політик стверджує, що він купляв гречку по 12 гривень за кілограм, іноді йому доводилося платити за крупу "аж" 28 грн. Проте ресторатор наголосив, що частіше він купує овочі, але й полюбляє яловичину.

Читайте також"Головоного малюска": Мендель зганьбилася своїм постом про "Гру в кальмара"Тищенко розповів і про ціни на яловиче м'ясо. Так, нардеп примудряється знаходити цей продукт за дуже демократичними цінами. Політик купує яловичину та платить за неї від 50 до 70 гривень. Мало того, за словами Тищенка, іноді можна натрапити навіть на цінник у 20 грн за кілограм.

Розповідь Тищенка насмішила українців. Користувачі пишуть, що політик ніби "відірвався від землі", тому навіть не знає, скільки нині коштує їжа. Нардеп осоромився своєю історією, проте сам він наче й не зрозумів, на чому "посипався".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що нардеп Тищенко вилаяв колегу-"слугу" на очах у журналістів, а харківський депутат похизувався справжнім левом у машині та отримав порцію хейту.

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Автор: Поліна Кузенко