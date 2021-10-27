Раніше Тищенко насмішив українців власною версією цін на продукти.

Журналісти побували на столичному Бессарабському ринку і дізналися, наскільки реальні ціни на продукти відрізняються від тих, які нещодавно озвучив нардеп-"слуга народу" Микола Тищенко.

Про це пише "Сьогодні".

З'ясувалося, що морквина на ринку в центрі Києва коштує 50 гривень за кілограм, помідори й цибуля - по 100. Кілограм часнику і того більше - 250 гривень.

Ціни на м'ясо

В "розповіді" Тищенка особливе місце зайняло м'ясо. Від його версії реальні ціни істотно відрізняються: кілограм яловичини коштує від 200 гривень, свинина - 140. Свинячі ребра обійдуться в 130, печінка - 59, антрекот – 180 гривень за кілограм. Качка обійдеться в 180 гривень за кілограм, а улюблене Тищенком сало - від 150 до 500 гривень за кілограм.

Сало на Бессарабському ринку

Продавщиці ринку підтвердили, що Тищенко купує у них сало.

"Так, приходить сюди. Бере сало, м'ясо! Торгується завжди до останнього", - говорить одна з них.

"Та знає він ціни, навіщо сказав таке взагалі? Коля шо, дурак? Я навіть не пам'ятаю, в якому році кілограм яловичини можна було купити за 50 гривень. Це просто нонсенс! Ніде таких цін немає! Ні на Бессарабці, ні на будь-якому іншому базарі!",- підтверджує інша.

За словами жінок, Тищенко на ринку купує українське сало вартістю 250 гривень за кілограм.

Заява Тищенка про ціни на ринку

Раніше Тищенко потрапив у новий скандал, заявивши, що він не бачить зростання цін в Україні, тому що сам він купує гречку за 12 гривень, а сало - за 50. Журналісти запитали "слугу" про ціни на продукти й поцікавилися, де він купує собі їжу. Виявилося, Тищенко дуже любить Бессарабський ринок у Києві. Туди він ходить за салом, яке нібито коштує від 50 гривень за кілограм. Звідки нардеп взяв такі ціни і де саме політик знаходить настільки дешеве сало - він не повідомив.

Автор: Юрій Годован