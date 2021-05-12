Стало відомо, коли до України прибуде нова партія вакцини Pfizer

Крім того, найближчим часом очікується поставка в Україну вакцин Sinovac та AstraZeneca.

Наступна партія вакцини від COVID-19 виробництва компанії Pfizer очікується з 17 травня. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24". "Очікуємо найближчим часом, попередньо, починаючи з 17 травня отримання Pfizer по ініціативі COVAX і по нашому прямому контракту", - сказав він. Читайте такожВ Україні суттєво скоротили "помаранчеву" зону карантину, майже вся країна "пожовтіла" Крім того, найближчим часом очікується поставка в Україну вакцин Sinovac та AstraZeneca. Вакцинація від коронавірусу в Україні 16 квітня в Україну у рамках глобальної ініціативи COVAX доставили перші 117 тис. доз вакцини Pfizer/BioNTech

1 травня Степанов заявив, що Україна уклала контракт з компанією Pfizer на постачання додаткових 10 млн доз вакцини проти коронавірусної хвороби.

Згідно з домовленостями, перші поставки за цим контрактом – 500 тис. доз – Україна отримає вже в травні-червні 2021 року, 4,5 млн доз – у третьому кварталі (липень-вересень), решту 15 млн доз – у четвертому кварталі цього року. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Леся Лещенко

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