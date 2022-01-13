В Одесі врятували собаку, розібравши стіну / фото ua.depositphotos.com
В Одесі двоє чоловіків та дівчина зорганізувалися і розібрали стіну будинку, аби врятувати тварину.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Читайте такожВ Америці рожевий дельфін опинився у "пастці": порятунок зняли на відеоВпродовж тижня собака, що впав в щілину між двома будинками в Одесі, не міг вибратися самостійно. Небайдужі чоловіки та дівчина організували порятунок тварини своїми силами.
Чоловіки взялися за кирки та розширили щілину. Вони пролізли всередину і дістали собаку. Процес порятунку тварини зафільмували, а саму собаку відпустили.
В Одесі двоє чоловіків та дівчина розібрали стіну, щоб врятувати дворового песика
Раніше в одеській курортній Аркадії небайдужі любителі пробіжок врятували з моря жінку, яка тонула.