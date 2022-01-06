Один зі спортсменів стрибнув з пірса і доплив до знесиленої жінки, а інші допомогли витягнути її на берег.

В одеській курортній Аркадії небайдужі любителі пробіжок врятували з моря потопаючу жінку.

Відео порятунку надав Володимир Шиленко, повідомляє видання "Думська". За його словами, все сталося сьогодні, в четвер, 6 січня, приблизно о 7:40 ранку.

Люди здійснювали ранкову пробіжку берегом моря, коли помітили за 30 метрів від берега щось дивне. Спочатку вони подумали, що це мішок, проте потім зрозуміли, що у воді перебуває людина в темному одязі.

Потопаючого вирішено було рятувати.

"Один зі спортсменів стрибнув з пірса і витягнув знесилену жінку до берега. Решта допомогли витягнути її на плити. Була б погода гірша, ніхто б не побачив. Врятували. Різдвяне диво", - розповів чоловік, який надав відео.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що, можливо, жінка хотіла накласти на себе руки.

Як повідомляє odesa.depo.ua, у ГУ ДСНС в Одеській області не знали про цей випадок, однак якщо врятована жінка напише листа, який ініціюватиме заохочення її рятувальників, тоді їх подадуть на нагородження до Києва.

Раніше УНІАН писав, як у Карпатах врятували чотирьох туристів з Одеси.

А на Харківщині чоловік врятував 8-річного хлопчика з палаючого будинку.

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