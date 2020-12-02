Головою ТСК обрано народного депутата Руслана Горбенка (фракція «Слуга народу»).

Верховна Рада України створила Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування причин виникнення у 2020 році масштабних пожеж у Луганській області.

Як передає кореспондент УНІАН, за постанову № 4262 проголосували 258 народних депутатів України.

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Постановою передбачено, що основними завданнями ТСК є з’ясування реальних причин виникнення у 2020 році масових пожеж на території Луганської області, яка підконтрольна українській владі; дослідження ефективності управлінських рішень Луганського обласного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій і Луганської обласної державної адміністрації – Луганської обласної військово-цивільної адміністрації щодо організації процесу локалізації та протидії пожежам, евакуації осіб, тощо; розслідування фактів зловживань, дій або бездіяльності керівництва обласних ДСНС та ОДА щодо запобіжних заходів після пожежі в липні, які б унеможливили поширення пожежі на великі території не тільки лісових масивів, але і населених пунктів.

Головою ТСК обрано народного депутата України Руслана Горбенка (депутатська фракція «Слуга народу»), а заступником голови ТСК - народного депутата Сергія Вельможного (депутатська група «Довіра»).

До складу Тимчасової слідчої комісії включено таких народних депутатів: Володимира Воронова, Максима Ткаченка, Павла Фролова, Сергія Іонушаса (всі із фракції «Слуга народу»), Марію Іонову (фракція «ЄС»), Юрія Солода (фракція «ОПЗЖ»).

Постановою передбачено заслухати звіт ТСК про виконану роботу на пленарному засіданні Верховної Ради не пізніше, як через шість місяців з дня її утворення.

Лісові пожежі на Луганщині

Цього року пожежі на Луганщині виникали двічі.

Внаслідок першої, в липні, вигоріло близько 5 тис. га лісу – це 10% загальної площі лісового масиву області. Тоді загинули 6 осіб, по допомогу до лікарні звернулася 71 особа, 25 осіб було госпіталізовано, згоріло 80 дач і 45 будинків.

Під час другої пожежі (30 вересня - початок жовтня) було охоплено вогнем 20 тис. га, до зони ураження потрапили 32 населених пункти, було знищено понад 600 житлових будинків, 11 осіб загинули, 19 постраждали і 150 були евакуйовані.

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Автор: Надя Пришляк