Тираж марки складатиме лише 1 мільйон примірників.

Державне підприємство "Укрпошта" випустить колекційну марку "Вільні, незламні, непереможні" з нагоди Дня Незалежності України.

Як повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у Telegram, цього року 31 річниця незалежності України стане нагадуванням усьому світу, як дорого коштує людська свобода.

"До цієї події Укрпошта випустить блок-марку "Вільні, незламні, непереможні" + конверт (це перший такий випуск під час війни). Терміни для підготовки були дуже стислі, тому тираж буде всього 1 млн примірників. Але я впевнений, що всі поціновувачі філателії зможуть її придбати й додати до колекції з нагоди Дня Незалежності, яку щороку можна буде доповнювати новими марками від "Укрпошти", - написав Смілянський.

Він зазначив, що деталі запуску буде оголошено напередодні 24 серпня.

Війна в Україні та марки

12 квітня "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку "Російський військовий корабель, йди ...! Героям слава!" накладом 1 млн штук.

23 травня в продаж була випущена марка "Російський військовий корабель... Все!". За перший день продажу було реалізовано близько 800 тис.цих марок.

"Укрпошта" з 28 липня ввела в обіг нову поштову марку "Добрий вечір, ми з України".

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