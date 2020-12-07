У столиці суд заарештував третього підозрюваного у вбивстві музиканта Олександра Дерев'янка.
Читайте такожСуд відпустив під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста СергієнкаЯк повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою третьому підозрюваному у справі про вбивство музиканта.
Згідно з матеріалами слідства, 31-річний житель Києва допомагав двом спільникам приховати тіло вбитого у гаражному кооперативі та вкрав музичні інструменти з його квартири.
Дії підозрюваного кваліфіковані за ст. 396 (Приховування злочину) та ч. 3. ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
Вбивство музиканта Олександр Дерев'янка: подробиці
- 2 грудня стало відомо про зникнення Дерев’янка. Виявилось, що музикант зник ще 22 листопада в Києві. Свідки запевняли, що бачили чоловіка напередодні в лікарні з розбитою губою.
- Згодом стало відомо, що музиканта вбили. Правоохоронці затримали двох підозрюваних у вбивстві.
- Пізніше поліцейські затримали третього підозрюваного у справі.
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