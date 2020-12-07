Згідно з матеріалами слідства, 31-річний житель Києва допомагав двом спільникам приховати тіло вбитого та вкрав музичні інструменти з його квартири.

У столиці суд заарештував третього підозрюваного у вбивстві музиканта Олександра Дерев'янка.

Читайте такожСуд відпустив під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста СергієнкаЯк повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою третьому підозрюваному у справі про вбивство музиканта.

Згідно з матеріалами слідства, 31-річний житель Києва допомагав двом спільникам приховати тіло вбитого у гаражному кооперативі та вкрав музичні інструменти з його квартири.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ст. 396 (Приховування злочину) та ч. 3. ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Вбивство музиканта Олександр Дерев'янка: подробиці

2 грудня стало відомо про зникнення Дерев’янка. Виявилось, що музикант зник ще 22 листопада в Києві. Свідки запевняли, що бачили чоловіка напередодні в лікарні з розбитою губою.

Згодом стало відомо, що музиканта вбили. Правоохоронці затримали двох підозрюваних у вбивстві.

Пізніше поліцейські затримали третього підозрюваного у справі.

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Автор: Вікторія Токарєва