Відповідне рішення ухвалив Городищенський районний суд Черкащини.

Городищенський районний суд Черкаської області відпустив під домашній арешт Володимира Воронкова, обвинуваченого у вбивстві журналіста Василя Сергієнка.

Читайте такожФігурант справи про вбивство журналіста Сергієнка Віктор Горбенко стверджує, що з нього силою вибивали показання (відео)Про це у Facebook повідомляє Адвокатська дорадча група.

"Воронкова - обвинуваченого у вбивстві Василя Сергієнка - Городищенський суд випустив під домашній арешт", - йдеться в повідомленні.

Вбивство Василя Сергієнка

4 квітня 2014 року у місті Корсунь-Шевченківський Черкаської області, згідно з даними слідства, за вказівкою жителя Києва дві групи чоловіків викрали та в подальшому вбили журналіста Сергієнка, а його тіло закопали в лісі.

В організації викрадення, катуванні та вбивстві Сергієнка обвинувачують Вадима Мельника, Володимира Воронкова, Віктора Горбенка, Валентина Завражина, Максима Русіна і Романа Недибалюка, яких затримали впродовж 2015-2017 років. Суд у справі про вбивство журналіста досі триває.

У липні 2018 року Печерський райсуд Києва відхилив клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Завражина, який раніше вийшов з СІЗО під заставу.

У червні 2019 року Городищенський райсуд Черкаської області відпустив під домашній арешт Горбенка та Недибалюка.

23 серпня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт Мельника. 14 листопада Кропивницький апеляційний суд задовольнив апеляцію прокурора і повернув його під варту. 9 січня 2020 року суд відпустив Мельника під домашній арешт.

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Автор: Антоніна Доломанжи