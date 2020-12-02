Городищенський суд відпустив обвинуваченого під домашній арешт / фото REUTERS

Городищенський районний суд Черкаської області відпустив під домашній арешт Володимира Воронкова, обвинуваченого у вбивстві журналіста Василя Сергієнка.

Читайте такожФігурант справи про вбивство журналіста Сергієнка Віктор Горбенко стверджує, що з нього силою вибивали показання (відео)Про це у Facebook повідомляє Адвокатська дорадча група.

"Воронкова - обвинуваченого у вбивстві Василя Сергієнка - Городищенський суд випустив під домашній арешт", - йдеться в повідомленні.

Вбивство Василя Сергієнка

  • 4 квітня 2014 року у місті Корсунь-Шевченківський Черкаської області, згідно з даними слідства, за вказівкою жителя Києва дві групи чоловіків викрали та в подальшому вбили журналіста Сергієнка, а його тіло закопали в лісі.
  • В організації викрадення, катуванні та вбивстві Сергієнка обвинувачують Вадима Мельника, Володимира Воронкова, Віктора Горбенка, Валентина Завражина, Максима Русіна і Романа Недибалюка, яких затримали впродовж 2015-2017 років. Суд у справі про вбивство журналіста досі триває.
  • У липні 2018 року Печерський райсуд Києва відхилив клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Завражина, який раніше вийшов з СІЗО під заставу.
  • У червні 2019 року Городищенський райсуд Черкаської області відпустив під домашній арешт Горбенка та Недибалюка.
  • 23 серпня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт Мельника. 14 листопада Кропивницький апеляційний суд задовольнив апеляцію прокурора і повернув його під варту. 9 січня 2020 року суд відпустив Мельника під домашній арешт.

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Автор: Антоніна Доломанжи