Пусті обіцянки. Як столична влада обдурила мешканців багатоповерхівки, що вибухнула на Позняках

Після вибуху в багатоповерхівці у столичному спальному районі Позняки загинули п’ятеро, а без даху над головою лишились 120 мешканців злощасного під’їзду. Влада пообіцяла якнайшвидше надати людям житло. І вони його отримали – у віддалених куточках Києва та недобудовах.

Вибух в одній з квартир багатоповерхівки 21 червня 2020 року змінив життя понад сотні людей на «до» та «після». Внаслідок вибуху кілька поверхів будинку на столичних Позняках були повністю зруйновані, інші - постраждали та опинилися в аварійному стані. Вже за кілька днів після трагедії перші постраждалі отримували сертифікати на нові квартири. В першу чергу, ті, хто мали неповнолітніх дітей. Серед них і Марина Завірюха.

Їх сім’я складається з семи людей, всі вони живуть під одним дахом: Марина з чоловіком та дочкою, її сестра з чоловіком, та батьки. Раніше в них була трикімнатна квартира, де у кожної сім’ї була своя кімната. Тепер це змінилося. І хоч метраж став більше, родину це не влаштовує.

«Кімнат дві. А ось це – відділ продажів нам на плані написав, що це – кухня-вітальня. Хоча це просто кухня», - розповідає Марина «Грошам».

Така ж квартира поверхом вище – двокімнатна. Але тільки не у Марини. У відділі продажу на її очах їх житло раптово «зробили» трикімнатним. «Коли ми приїхали у відділ продажів, нам видали план квартири. В саму квартиру не пускали. Я говорю: «Так це ж двокімнатна квартира». А вони кажуть: «Ні». І пишуть на плані – «кухня-вітальня». Хоча у них це – двокімнатна квартира», - пояснює жінка.

Її мама додає, що вся сім’я не розуміє, як у цих кімнатах можна розміститись їм усім.

Ба більше, офіційно це навіть ще не їх квартира! Права власності досі немає. Але перші платіжки за житло вже прийшли.

«659 гривень за прибудинкову територію та 126 гривень за охорону», - каже Марина Завірюха.

Її сім’я погоджувалась і на меншу квадратуру, але з трьома кімнатами, готові були навіть доплатити. Але, як запевняє жінка, у відділі продажів на таку пропозицію сказали: «Ви відмовляєтесь? Це не Володимир Зеленський вам дарує, це ми даруємо. Якщо ви відмовляєтесь, то пишіть відмову і «До побачення!»».

І якщо у сім’ї Марини немає іншого виходу, як жити у цій квартирі, то деякі інші постраждалі вже вирішили – жити у новому житлі точно не будуть. Так, донька інших мешканців зруйнованого будинку на Позняках Марина Писаненко розповіла «Грошам», що нове житло – це «абсолютно гола квартира», як потребує, як мінімум, півроку на ремонт.

«Ми не впевнені, що ми будемо туди заселятися, ми не вважаємо ту квартиру придатною для проживання двох пенсіонерів», - каже жінка.

Адже, якщо на Позняках поруч було метро, а навколо кипіло життя, то на новому місці ситуація геть інша – місцевість поки без інфраструктури, а до найближчого метро півгодини пішки.

«Мої батьки отримали квартиру в «Лісовій казці». Так називається житловий комплекс. Це село Биківня. Хоча, якимось чином, має київську адресу», - розповіла Марина Писаненко «Грошам».

Насправді заселятися поки немає куди. До будинку підключили тільки газ, а вода та електрика людям лише сняться.

«Це просто «коробка» - гола, абсолютно не прилаштована до життя. Навіть інші люди там ще не проживають в тій секції, де мої батьки», - каже Марина.

Тож і тут нове житло потребує ремонту. І тут починається найцікавіше... Чиновники КМДА одразу після вибуху пообіцяли допомогти з цим питанням та виділити кошти.

«Є рішення Київської міської ради про надання грошової виплати у розмірі 2920 грн за квадратний метр – це для проведення ремонтних робіт і 124 тисячі для придбання необхідних меблів для двокімнатної квартири і 140 тисяч для трикімнатної квартири», - каже заступник директора Департаменту соціальної політики КМДА Максим Бученко.

Однак, згідно з інформацією відомства, яке займається виплатами, за цими грошима, на кінець 2020 року, звернулося лише дев’ять сімей «на загальну суму 3 млн 40 тисяч гривень». Інші постраждалі, як стверджують в КМДА, заявок не подавали.

«Можливо, хтось вже отримав ордери, але до нас вони ще не зверталися», - розповів «Грошам» Максим Бученко.

Та у постраждалих інша версія. Кажуть: щоб вони могли отримати гроші, від них вимагають відмовитися від права власності на минулі квартири. І все це - в усній формі.

«Кошти отримують лише ті родини, які підписують згоду на зняття цих квартир з реєстру нерухомості. Такий в нас є усний ультиматум, і поки що не всі з цим погоджуються. Це незаконна вимога», - розповідає Марина Писаненко.

Окрім того, що це незаконно, в цій заяві є ще один цікавий пункт. «Там є пункт про те, що наш будинок вибухнув «з невідомих причин». І мешканці будинку не бажають таке підписувати, тому що експертиза досі не ясна», - додає Марина Завірюха.

Будинок вибухнув сім місяців тому, а причина досі невідома. Навіть не так. Чиновники постраждалим кажуть: експертиза готова, але оприлюднювати поки не будуть.

«Я знаю лише про одну родину, яка заселилася в нову квартиру, проте ремонт зробили не повністю, просто зробили житло придатним для проживання. Будинок не опалюється ще, тому що це поки незавершене фактично будівництво. Інші люди в нього ще не заселилися», - розповідає «Грошам» Марина Писаненко.

Тож постраждалі від вибуху, у більшості, досі в режимі очікування. Андрій Рибак - один з останніх, хто зможе заселитися у своє нове житло. Хоча йому обіцяли зовсім інше.

«Востаннє обіцяли, мовляв, до Нового року ви в’їдете, навіть пори те, що будинок явно ще далекий до завершення», - розповідає він «Грошам».

Офіційно його будинок здадуть в експлуатацію лише на початку наступного року. Але чи станеться це? – Напевно невідомо. Тож за сім місяців після трагедії людям все ще доводиться жити у хостелах, у друзів чи винаймати квартиру.

Єва Ніколашвілі

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