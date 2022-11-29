Росія хоче підтримувати темп ударів, але не нарощувати їхню силу.

Вже кілька днів поспіль українців попереджають про те, що їм варто бути готовими до нового масованого ракетного удару РФ. Країна-агресор збирається в черговий раз атакувати мирні міста, проте вона планує це не тільки для спроби залишити українців без світла.

Аналітики Інституту вивчення війни ISW розкрили план РФ і розповіли, для чого готується новий удар по Україні. Насправді Путін не може збільшити кількість ракет і масштаби нових атак.

"Російські сили, ймовірно, готуються здійснити нову хвилю ракетних ударів по Україні наступного тижня, але такі приготування, швидше за все, спрямовані на те, щоб підтримати недавній темп ударів, а не наростити його через триваючі обмеження російського ракетного арсеналу", - зазначили в ISW.

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Аналітики нагадали, що про підготовку ракетного удару говорили вже президент України Володимир Зеленський і прес-секретар оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Також про плани агресора говорили і російські пропагандисти.

"Російські блогери також стверджували, що нинішнє угруповання авіації РФ і морського флоту означає, що в найближчі дні російські сили завдадуть ще одну серію ракетних ударів", - додали експерти і підкреслили, що запаси агресора не поповнюються, а тому ракет у рашистів стає все менше.

Масований ракетний удар РФ по Україні

Раніше УНІАН вже повідомляв, що остання масштабна атака РФ була 23 листопада. Агресор випустив ракети по мирних містах і вкотре атакував об'єкти інфраструктури. У багатьох областях України спостерігалися проблеми зі світлом.

До цього РФ влаштувала масований ракетний удар 17 листопада. "Прильоти" були в Дніпрі та Одесі, на Київщині.

Вчора, 28 листопада, радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів, що українцям потрібно бути готовими до чергового масованого ракетного удару РФ. На підготовку таких атак росіянам зазвичай потрібно від 7 до 14 днів.

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