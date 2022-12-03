В українській державі триває евакуація з територій активних бойових дій, зазначили в ОП.

На сьогодні в Україні вже облаштовано 5 тис. 248 "пунктів незламності".

В нашій державі триває евакуація з територій активних бойових дій, про це пвоідомили в Офісі президента Володимира Зеленського.

Також зазначається, що з 2 серпня евакуйовано 317 тис. 853 особи, з них 76 тис. 023 - діти, а 8 тис. 10 - особи з інвалідністю.

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Наслідки масованого удару РФ по Україні наприкінці листопада - найважливіші новини

Як повідомляв УНІАН, РФ 23 листопада здійснила чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії. Також повідомлялось про відключення електроенергії у сусідній Молдові.

На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій атомних станціях через обстріли спрацював аварійний захист, через що всі енергоблоки цих АЕС були відключені. В результаті влучань в об’єкти енергетики багато регіонів України залишились без електро-, тепло- і водопостачання.

Влада розгорнула по всій українській території мережу "пунктів незламності" - це спеціально облаштовані місця, які працююті під час відключення електроенергії. Є три основні категорії "пунктів незламності", які позначені на спеціальній мапі.

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