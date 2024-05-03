Під час візиту глави держави до Хмельницького говорили про потенціал енергетики в регіоні та відновлення тих об’єктів, які були пошкоджені російськими ударами.

Президент України Володимир Зеленський під час поїздки до міста Хмельницький приділив увагу безпеці Хмельницької атомної електростанції. Про це глава держави сказав у зверненні до українців.

"День присвячений ситуації в області – безпекові питання, захист регіону, все, що стосується внеску Хмельницької області в оборону всієї нашої держави. Були детальні доповіді щодо ППО та РЕБ в області – на ключових об’єктах. Ми обговорили безпеку Хмельницької атомної станції, загалом потенціал енергетики в регіоні та відновлення тих об’єктів, які були пошкоджені російськими ударами", - відзначив Зеленський.

Також президент повідомив, що призначив сьогодні очільника обласної адміністрації Сергія Тюріна.

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"Презентували в області нашу економічну платформу "Зроблено в Україні", мав нагоду поспілкуватись і подякувати підприємцям регіону, всім, хто зберігає робочі місця та забезпечує економічну основу для нашої держави", - додав глава держави.

Окремо Зеленський зустрівся з українськими прикордонниками – курсантами Академії державної прикордонної служби України, які навчаються бути сильними, щоб держава ставала сильнішою.

Ситуація у Хмельницькій області - останні новини

22 березня 2024 року стався один із найбільших ударів по Хмельницькому за час війни. Під час масованої російської ракетної та дронової атаки на Україну, у Хмельницькій області було чути звуки вибухів. У Хмельницькому, Шепетівці, Старокостянтинові, Красилові та навколишніх селах зникло світло.

У Хмельницькому було повністю зруйновано приватний будинок. Також пошкоджено багатоповерхівку. Було відомо про загибель подружжя та п'ятьох поранених.

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