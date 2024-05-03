Президент України Володимир Зеленський під час поїздки до міста Хмельницький приділив увагу безпеці Хмельницької атомної електростанції. Про це глава держави сказав у зверненні до українців.
"День присвячений ситуації в області – безпекові питання, захист регіону, все, що стосується внеску Хмельницької області в оборону всієї нашої держави. Були детальні доповіді щодо ППО та РЕБ в області – на ключових об’єктах. Ми обговорили безпеку Хмельницької атомної станції, загалом потенціал енергетики в регіоні та відновлення тих об’єктів, які були пошкоджені російськими ударами", - відзначив Зеленський.
Також президент повідомив, що призначив сьогодні очільника обласної адміністрації Сергія Тюріна.
"Презентували в області нашу економічну платформу "Зроблено в Україні", мав нагоду поспілкуватись і подякувати підприємцям регіону, всім, хто зберігає робочі місця та забезпечує економічну основу для нашої держави", - додав глава держави.
Окремо Зеленський зустрівся з українськими прикордонниками – курсантами Академії державної прикордонної служби України, які навчаються бути сильними, щоб держава ставала сильнішою.
Ситуація у Хмельницькій області - останні новини
22 березня 2024 року стався один із найбільших ударів по Хмельницькому за час війни. Під час масованої російської ракетної та дронової атаки на Україну, у Хмельницькій області було чути звуки вибухів. У Хмельницькому, Шепетівці, Старокостянтинові, Красилові та навколишніх селах зникло світло.
У Хмельницькому було повністю зруйновано приватний будинок. Також пошкоджено багатоповерхівку. Було відомо про загибель подружжя та п'ятьох поранених.
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