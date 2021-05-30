Глава держави чує "серцебиття" столиці.

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Києва.

Слова привітання глава держави розмістив на своїй сторінці в Facebook.

«Київ – він особливий. Здається, немає такої людини, яка б не знайшла тут щось своє. Затишні та сповнені історією вулички Подолу й широкі проспекти спальних районів – заворожують по-своєму. Та головне у Києві те, що ти постійно чуєш його серцебиття. Серцебиття, яке заряджає. Якби Київ був людиною, сьогодні я хотів би просто обійняти його і сказати: «Люблю тебе, старенький!» З днем народження, Києве!» - написав Зеленський.

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День Києва 2021

Сьогодні, 30 травня, в Україні святкується День Києва. Цьогорічне своє свято, як і минулого року, столиця відзначає в умовах карантинних обмежень.

Своє свято Київ зазвичай відзначає з великим розмахом, зокрема, грандіозним концертом на Майдані Незалежності, а також з ярмарками, марафонами та іншими цікавими заходами. Однак уже другий рік поспіль пандемія коронавірусу вносить корективи у повсякденне життя та різні святкові заходи.

Так, цього року масових заходів буде менше, а ті, що заплановані, пройдуть у зміненому форматі, адаптованому відповідно до чинних карантинних вимог.

Святкування Дня Києва відбуватиметься упродовж вихідних 29-30 травня. Хоч ще днями раніше відкриються різні виставки та фестивалі. Відбудуться також різні спортивні змагання, зокрема, традиційний благодійний "Пробіг під каштанами".

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Автор: Дмитро Шварц