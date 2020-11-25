Також президент висловив співчуття сім'ї та друзям старшого солдата В’ячеслава Мінкіна, який загинув від кулі снайпера в зоні проведення ООС.

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у церемонії прощання з генеральним директором КБ «Південне» Олександром Дегтярьовим 26 листопада у Дніпрі.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, глава держави щиро співчуває рідним та близьким померлого.

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Також президент висловлює співчуття сім'ї та друзям старшого солдата В’ячеслава Мінкіна, який загинув від кулі ворожого снайпера в зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі.

«Цей тиждень приніс дуже трагічні новини. Вчора через ускладнення, які спричинив COVID-19, пішов з життя генеральний директор КБ «Південне» Олександр Дегтярев. А надвечір прийшла звістка про те, що ворожий снайпер на Донбасі тяжко поранив нашого бійця – 31-річного В’ячеслава Мінкіна. На жаль, врятувати його не вдалося. Я щиро співчуваю родинам, які зазнали непоправних втрат», – зазначив Зеленський.

Олександр Дегтярьов: чим відомий

24 листопада помер хворий на коронавірусну інфекцію генеральний директор державного конструкторського бюро "Південне" Олександр Дегтярьов. Він був одним найдосвідченіших фахівців аерокосмічної галузі України.

Посаду генерального директора Дегтярьов обіймав останні два роки – з 2018 року. З 2010 по 2016 роки працював генеральним конструктором – генеральним директором.

Народився Дегтярьов у Кіровській області в Росії, освіту здобув за профілем «двигуни літальних апаратів» у Ленінградському механічному інституті й закінчив економічний факультет Дніпропетровського національного університету. Стажувався в аерокосмічних компаніях США й Франції.

Працював у КБ «Південне» з 1975 року. Кар’єрний шлях розпочався з посади інженера.

26 листопада у Дніпрі оголошено жалобу.

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Автор: Тамара Отовська