Президент України Володимир Зеленський візьме участь у церемонії прощання з генеральним директором КБ «Південне» Олександром Дегтярьовим 26 листопада у Дніпрі.
Як повідомляє прес-служба Офісу президента, глава держави щиро співчуває рідним та близьким померлого.
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Також президент висловлює співчуття сім'ї та друзям старшого солдата В’ячеслава Мінкіна, який загинув від кулі ворожого снайпера в зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі.
«Цей тиждень приніс дуже трагічні новини. Вчора через ускладнення, які спричинив COVID-19, пішов з життя генеральний директор КБ «Південне» Олександр Дегтярев. А надвечір прийшла звістка про те, що ворожий снайпер на Донбасі тяжко поранив нашого бійця – 31-річного В’ячеслава Мінкіна. На жаль, врятувати його не вдалося. Я щиро співчуваю родинам, які зазнали непоправних втрат», – зазначив Зеленський.
Олександр Дегтярьов: чим відомий
- 24 листопада помер хворий на коронавірусну інфекцію генеральний директор державного конструкторського бюро "Південне" Олександр Дегтярьов. Він був одним найдосвідченіших фахівців аерокосмічної галузі України.
- Посаду генерального директора Дегтярьов обіймав останні два роки – з 2018 року. З 2010 по 2016 роки працював генеральним конструктором – генеральним директором.
- Народився Дегтярьов у Кіровській області в Росії, освіту здобув за профілем «двигуни літальних апаратів» у Ленінградському механічному інституті й закінчив економічний факультет Дніпропетровського національного університету. Стажувався в аерокосмічних компаніях США й Франції.
- Працював у КБ «Південне» з 1975 року. Кар’єрний шлях розпочався з посади інженера.
- 26 листопада у Дніпрі оголошено жалобу.
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