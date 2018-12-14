Михайлюк зіграв 9 хвилин у програному матчі Лос-Анджелес Лейкерс Хьюстону

Гра регулярного чемпіонату НБА завершилася з рахунком 111:126.

У ніч на п'ятницю в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації відбулися чотири матчі, в одному з яких Лос-Анджелес Лейкерс з українцем Святославом Михайлюком у складі програв Х'юстон Рокетс.

Гра регулярного чемпіонату завершилася з рахунком 111:126, повідомляє офіційний сайт ліги.

Михайлюк провів на майданчику 9:03 хвилини. За цей час гравець не набрав жодного очка, а коефіцієнт його корисних дій склав -5.

НБА. Регулярний чемпіонат.

13 грудня.

Х'юстон — Лейкерс 126:111 (29:24, 33:32, 28:32, 36:23)

Х: Гордон (13), Капела (16 + 14 підбирань), Харден (50 + 10 підбирань + 11 передач), Підлога (14 + 9 передач), Хаус (15)

Л: Джеймс (29 + 5 підбирань), Кузма (24 + 5 передач), Макгі (11 + 5 підбирань), Харт (15), Колдуелл-Поуп (8), Стівенсон (17)

Сан-Антоніо — Кліпперс 125:87 (38:27, 28:30, 32:20, 27:10)

З: Уайт (11), Гей (21 + 6 підбирань), Олдрідж (27), Дерозан (14 + 7 передач), Форбс (10), Міллс (11), Белинелли (14 + 5 підбирань)

До: Харріс (17 + 5 підбирань), Галлинари (15), Бредлі (15), Гилджес-Александер (13)

Орландо — Чикаго 97:91 (24:26, 27:20, 26:25, 20:20)

Про: Айзек (10), Гордон (8 + 5 підбирань + 7 передач), Вучевич (26 + 10 підбирань), Фурньє (10), Огастін (15 + 7 підбирань), Сіммонс (8), Росс (8), Бамба (8 + 6 підбирань)

Ч: Холлідей (18 + 5 підбирань), Лавин (23 + 5 передач), Лопес (11), Портіс (15 + 7 підбирань)

Фінікс — Даллас 99:89 (25:21, 25:19, 28:27, 21:22)

Ф: Аріза (13 + 8 підбирань + 5 передач), Уоррен (30), Джексон (14 + 8 підбирань), Холмс (11 + 7 підбирань), Кроуфорд (17 + 5 передач)

Д: Меттьюз (11), Барнс (15), Джордан (14 + 15 підбирань), Дончич (13 + 5 підбирань + 6 передач), Брансон (13)