У Дениса Берінчика та Івана Редкача стався конфлікт.

Чемпіон світу Денис Берінчик і ще один український боксер Іван Редкач вирішили з'ясувати стосунки.

18 квітня Редкач програв Реджісу Прогрейсу, а Берінчик нещодавно в інтерв'ю YouTube-каналу "Зе Інтерв'юер" прокоментував цю поразку.

"Я дивився тільки кінцівку поєдинку, нарізочку. Що це було? Та х***я якась повна. Я не знаю. Нехай коментує свій дебілізм сам. Навіть нічого придумати не можу, що там сталося. Може, якось десь в стегні відчув, через лікоть пробив, десь поруч смикнуло плече і віддало нервом в шию. Шия потягнула вухо, вухо потягнуло мозочок і щось ще трапилось. Я не знаю. Просто біда. Ваня, що ти твориш, братику? Зберися", - пройшовся по своєму колезі Берінчик.

Редкач, у свою чергу, не забарився з відповіддю і зробив допис у Facebook.

"Денисе, де ти? А де професійний бокс? Бий бомжів, яким під 40 років. Або як останній твій боєць з Чилі. Ти не від хорошого життя в усі шоу йдеш то танцювати, то битися на голих кулаках. Лобов лящів принесе тобі смажених. Краще взагалі рот у мій бік не відкривай, а то не витягнеш, навіщо тобі стрес перед боєм", - парирував Редкач.

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Автор: Артем Будрін