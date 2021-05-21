Чемпіон світу Денис Берінчик і ще один український боксер Іван Редкач вирішили з'ясувати стосунки.
18 квітня Редкач програв Реджісу Прогрейсу, а Берінчик нещодавно в інтерв'ю YouTube-каналу "Зе Інтерв'юер" прокоментував цю поразку.
"Я дивився тільки кінцівку поєдинку, нарізочку. Що це було? Та х***я якась повна. Я не знаю. Нехай коментує свій дебілізм сам. Навіть нічого придумати не можу, що там сталося. Може, якось десь в стегні відчув, через лікоть пробив, десь поруч смикнуло плече і віддало нервом в шию. Шия потягнула вухо, вухо потягнуло мозочок і щось ще трапилось. Я не знаю. Просто біда. Ваня, що ти твориш, братику? Зберися", - пройшовся по своєму колезі Берінчик.
Редкач, у свою чергу, не забарився з відповіддю і зробив допис у Facebook.
"Денисе, де ти? А де професійний бокс? Бий бомжів, яким під 40 років. Або як останній твій боєць з Чилі. Ти не від хорошого життя в усі шоу йдеш то танцювати, то битися на голих кулаках. Лобов лящів принесе тобі смажених. Краще взагалі рот у мій бік не відкривай, а то не витягнеш, навіщо тобі стрес перед боєм", - парирував Редкач.
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Іван Редкач: кар'єра і скандали
- Редкач провів на профі-рингу 30 боїв, здобув 23 перемоги, 6 разів програв при одній нічиїй.
- 18 квітня Редкач дивно програв Реджісу Прогрейсу і став об'єктом насмішок.
- Перед цим 25 січня 2020-го він програв Денні Гарсії. При цьому українець під час бою вкусив суперника, за що був дискваліфікований на півроку.
- За межами рингу Редкач відомий своїми випадами на адресу Василя Ломаченка та Олександра Усика. Він неодноразово висловлювався в їхній бік, зокрема, називав їх релігійність "пафосом і награністю". Також Редкач розповідав про те, що у нього був конфлікт з Ломаченком у церкві.
- Редкач також потрапляв в ряд інших історій. Наприклад, у 2018 році він розгнівав мережі своїм постом зі словами "Україна + Росія = дружба".
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