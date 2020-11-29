У ніч з 28 на 29 листопада за Києвом у Лос-Анджелесі відбувся поєдинок двох легенд боксу - екс-чемпіона світу в суперважкій вазі Майка Тайсона і екс-чемпіона в чотирьох вагових категоріях Роя Джонса.
Поєдинок легенд, в якому на кону стояли спеціальні пояси WBC Frontline Battle Belt і WBC Black Lives Matter, пройшов у форматі восьми раундів і завершився внічию.
Бій судили екс-чемпіони світу Чед Доусон, Вінні Пацієнца і Крісті Мартін. Всі вони побачили різний результат. Так, Доусон віддав перемогу Тайсону (79:73), Пацієнца - Джонсу (80:76), а Мартін побачила нічию (76:76).
Знаменитий конферансьє Майк Баффер відмовився оголошувати нічию. У підсумку це зробив журналіст, який брав у боксерів інтерв'ю.
"Я думаю, що переміг, але я згоден і на нічию", - зазначив Тайсон, а також заявив, що планує продовжувати виходити на ринг.
Майк Тайсон - Рой Джонс: головне
- Поєдинок Тайсон-Джонс носив статус виставкового.
- 54-річний Тайсон в попередній раз виходив на ринг у 2005 році, а 51-річний Джонс - в 2018-му.
- На професійному рингу на рахунку Тайсона 56 поєдинків, 50 перемог (44 - нокаутом), 6 поразок. Джонс у 75 боях здобув 66 перемог (47 - нокаутом) і програв 9 разів.
- Раніше Майк Тайсон показав, як готується до повернення на ринг.
- Гонорар Тайсона за бій склав 10 мільйонів доларів, а Джонса - 3 мільйони. Частина виручених грошей піде на благодійність.
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