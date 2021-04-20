Реал може продати Луніна: українським воротарем цікавляться три клуби

У поточному сезоні Лунін всього один раз отримав можливість зіграти за "Реал".

Воротар "Реала" Андрій Лунін може покинути мадридський клуб в літнє міжсезоння. Про це повідомляє fichajes.net. Український воротар не бачить перспектив у "Реалі", де повністю програє конкуренцію Тібо Куртуа. Лунін хоче знайти команду, в якій отримає достатньо ігрового часу. Читайте такожФорвард збірної України зацікавив ще один клуб АПЛ "Реал", за інформацією джерела, не проти заробити на продажу гравця. Повідомляється, що інтерес до Луніна проявляють клуби Прімери "Бетіс", "Гранада" і "Ейбар". Андрій Лунін: кар'єра в "Реалі" Андрій Лунін перейшов в "Реал" з луганської "Зорі" влітку 2018 року, проте виступав в орендах за "Леганес", "Вальядолід" та "Ов'єдо".

На початку вересня 2020 року "Реал" офіційно повідомив, що Лунін почне новий сезон у складі "вершкових".

22-річний українець став резервістом Тібо Куртуа, але перший і поки єдиний шанс отримав 21 січня. Дебют вийшов невдалим - "Реал" з українцем зганьбився в Кубку Іспанії.

До цього Лунін грав за "Реал" тільки на International Champions Cup-2018, а також у контрольній грі перед сезоном 2020-2021. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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