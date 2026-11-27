Це нова, четверта частина серії стратегій у реальному часі у всесвіті Warhammer 40,000.

Напередодні зими цифровий магазин Steam оприлюднив свіжий рейтинг відеоігор, які найчастіше потрапляють до списків бажаних. Абсолютним лідером серед грудневих релізів для ПК стала стратегія Warhammer 40,000: Dawn of War 4.

Срібло рейтингу дісталося незвичайному проєкту Drunken Goddess Reflux – симулятору виживання з елементами "російської рулетки" та психологічного роману. Замикає трійку фаворитів кооперативна пригодницька гра у відкритому світі Hela: of Mice & Magic.

Топ-10 найочікуваніших ігор листопада:

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 – 3 грудня;

Drunken Goddess Reflux – 8 грудня;

Hela: of Mice & Magic – 1 грудня;

HUNGER – 3 грудня;

Blind Descent – 2 грудня;

Defilade – 15 грудня;

Dumpster Gang – 3 грудня;

Citystate Metropolis – 10 грудня;

Guns of Eschaton – 8 грудня;

Rayman Legends Retold – 3 грудня.

Відео дня

Анонс нової Dawn of War відбувся ще в серпні 2025 року, але повноцінного продовження серії фанати чекали майже 10 років – з моменту виходу третьої частини у 2017-му. Творці роблять ставку на повернення до класичних механік RTS, масштабну сюжетну кампанію та різноманітність режимів. На початку в бій вступлять чотири фракції з всесвіту Warhammer 40,000: орки, некрони, космодесант та Адептус Механікус.

Спочатку Warhammer 40,000: Dawn of War 4 вийде лише на ПК і виключно в Steam. Ціна в українському регіоні – 1700 грн. Реліз на консолях офіційно не анонсовано.

Головною подією осені 2026 року став реліз GTA 6. Журналісти оцінили нову гру Rockstar у 99 балів зі 100, а тираж новинки за перші 24 години перевищив 32,5 млн копій.

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