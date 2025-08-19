Тепер з Адептус Механікус.

На Gamescom Opening Night Live 2025 представили Warhammer 40,000: Dawn of War 4. Розробкою тепер займається King Art Games, а не Relic.

Dawn of War 4 позиціонують як повернення серії до витоків класичної стратегії. На гравців чекають чотири кампанії з більш ніж 70 місіями і повноцінні CGI синематики. Кампанії можна проходити поодинці або в кооперативі.

На старті будуть доступні чотири фракції: Космодесант, Орки, Некрони і вперше в серії Адептус Механікус. У кампанії повернуться знайомі персонажі, включно з Капітаном Сайрусом, бібліотекарем Іоною Оріоном і варбосом Горгуцом. Події розгортаються через багато років після доповнення Dark Crusade до першої частини.

Відео дня

Крім кампаній, у Dawn of War 4 будуть режими Last Stand і Skirmish, мультиплеєр більш ніж на 30 картах, більше ніж 10 командирів і більше ніж 110 юнітів і будівель.

Раніше ми розповідали, що на Gamescom 2025 показали аніме за Sekiro: Shadows Die Twice. За дизайн персонажів відповідає художник аніме "Неймовірні пригоди ДжоДжо".

Вас також можуть зацікавити новини: