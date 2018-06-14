Водія із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, рваною раною правої кисті доправили в Заліщицьку лікарню.

На Тернопільщині госпіталізовано двох водіїв, які злетіли у кювет.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, зокрема на автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече у кюветі опинився автомобіль марки Mersedes Benz.

За попередньою інформацією, водій іномарки, житель Івано-Франківської області, не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та з'їхав у Чортківському районі у кювет. Після цього авто врізалося в дерево.

Читайте такожНа трасі Харків-Дніпро покинули суперкар Aston Martin DB11, що потрапив у ДТП (відео)

Водія із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, рваною раною правої кисті доправили в Заліщицьку лікарню.

А на Шумщині водій ВАЗ-2106 також не впорався з керуванням, в результаті необережного маневру автомобіль знесло у кювет, де він перекинувся. Водія госпіталізували до реанімаційного відділення. За попередньою інформацією, він перебував у стані алкогольного сп'яніння.