Платники Тернопільщини за 7 місяців перерахували до зведеного бюджету 3,3 млрд грн

Це на на 28,4% більше, ніж минулого року.

Платники Тернопільщини за січень-липень перерахували до Зведеного бюджету 3,254 млрд грн.

Як повідомили УНІАН у відділіорганізаціїроботиГоловного управління ДФС у Тернопільськійобласті, це на 719,9 млн грн або 28,4% більше, ніж за аналогічний період 2017 року.

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Зокрема, до держбюджету надійшло 1,348 млрд грн, що на 322,2 млн грн перевищує показник семи місяців минулого року. З них надійшло 601,7 млн грн податку на додану вартість, 123,2 млн грн податку на прибуток, 23,6 млн грн акцизного податку та 600,2 млн грн інших податків та платежів.

Доходи місцевих бюджетів Тернопільщини з початку року склали 1,905 млрд грн. Найбільшу питому вагу серед усіх надходжень займають податок на доходи фізичних осіб, якого до місцевих бюджетів поступило 1,273 млрд грн, та єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва, якого за 7 місяців надійшло 296 млн грн.