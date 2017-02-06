На Тернопільщині іконописці створили обереги для воїнів АТО.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, невеликі ікони-обереги із зображенням ангелів-охоронців 12 іконописців намалювали в рамках пленеру «Вікно у Небо. Зарваниця-2017», який впродовж двох тижнів тривав у Зарваниці у Марійському духовному центрі.

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«Крім робіт, які залишаться в Марійському духовному центрі с. Зарваниця, майстри написали іконки-обереги для наших героїв, які знаходяться в зоні бойових дій. В основному це зображення янголів-охоронців, які в скрутну часину будуть морально підтримувати захисників, а самі янголи ніколи не будуть відпускати з обіймів наших вояків. Щиро віримо в це», – каже учасник пленеру, заслужений художник України Микола Шевчук.

На схід художники передадуть і великі ікони, зокрема "Архангел Михаїл", "Георгій- переможець", "Свята Родина", "Небесна Заступниця».