В зоні АТО загинув боєць тернопільської артбригади

Як повідомив УНІАН прес-офіцер тернопільської військової частини В1428 Юрій Кульпа, загинув військовослужбовець батальйону охорони, солдат Володимир Єгоренко, уродженець Одеської області.

«Автомобіль ГАЗ-66, яким він керував, потрапив під мінометний обстріл. Внаслідок прямого попадання міни військовослужбовець отримав численні осколкові та вогнепальні поранення. Солдатбув доправлений до реанімації шпиталю, де проводились невідкладні заходи щодо його порятунку, але врятувати життя військовослужбовцю не вдалося», – розповів Кульпа.

За його даними, у загиблого залишилися двоє дітей та дружина.