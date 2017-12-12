Суд скасував незаконний продаж міськрадою Чорткова приміщення аптеки обласної ради

Суд скасувала незаконний продаж міськрадою Чорткова приміщення аптеки обласної ради. Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, рішенням господарського суду Тернопільської області задоволено позов заступника прокурора Тернопільської області в інтересах держави в особі Тернопільської обласної ради щодо нежитлового приміщення на вул.Ринок, 8 у Чорткові. В даном приміщені розміщувався структурний підрозділ Чортківської обласної комунальної центральної районної аптеки.

Оскільки зміна власників приміщення відбулась з порушенням закону та поза волею органу місцевого самоврядування, який представляє інтереси територіальної громади, прокурор звернувся до суду із позовною заявою, спрямованою на повернення цього майна у власність територіальної громади області.

Суд погодився із позицією прокурора про визнання незаконними та скасування рішення Чортківської міської ради та виконкому щодо оформлення за Чортківською міською радою права власності на приміщення аптеки та її відчуження. Також недійсними визнано результати аукціону з продажу вказаного приміщення та договір купівлі-продажу, а право власності на спірне приміщення оголошено за територіальною громадою області в особі Тернопільської обласної ради.