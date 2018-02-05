Медики добу намагалися врятувати чоловіка, але їм це не вдалося, оскільки через удари утворилися крововиливи.

На Тернопільщині 31-річний чоловік до смерті побив свого товариша по чарці.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 30 січня на лінію “102″ надійшло повідомлення від лікаря травмпункту про те, що до них бригада швидкої з тілесними ушкодженнями госпіталізувала чоловіка, 1972 року народження.

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У нього медики констатували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні переломи кісток лицевого черепа, забої обличчя та нижніх кінцівок.

Було встановлено, що травми потерпілий отримав після суперечки з 31-річний товаришем, з яким вони розпивали спиртні напої. Під час суперечки той почав бити колегу пляшкою.

Медики добу намагалися врятувати чоловіка, але їм це не вдалося, оскільки через удари утворилися крововиливи.

Спочатку правоохоронці даний злочин кваліфікували відповідно до ст. 122 ч. 1 ККУ. Проте після смерті потерпілого кваліфікацію змінили. Санкція ст. 121 ч. 2 ККУ (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, що призвело до смерті) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 10 років.